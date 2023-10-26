Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій
Україна розширила програму відновлення втрачених водійських прав ще на дві європейські країни. Таким чином станом на зараз українці можуть отримати новий документ вже в чотирьох країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Віднині українці можуть відновити водійське посвідчення після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" перебуваючи в Німеччині та Іспанії.
Для того, щоб отримати новий документ потрібно звернутись до підрозділу ДП "Документ" з офіційним запитом. Перелік необхідних документів:
- Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.
- Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).
- Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).
Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:
- Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
- Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).
Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:
- Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.
Також ми писали, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.