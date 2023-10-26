ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 16:59
UA EN RU
Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій Фото: відновлення водійських прав (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Україна розширила програму відновлення втрачених водійських прав ще на дві європейські країни. Таким чином станом на зараз українці можуть отримати новий документ вже в чотирьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Віднині українці можуть відновити водійське посвідчення після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" перебуваючи в Німеччині та Іспанії.

Для того, щоб отримати новий документ потрібно звернутись до підрозділу ДП "Документ" з офіційним запитом. Перелік необхідних документів:

  • Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.
  • Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).
  • Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:

  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:

  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.

Також ми писали, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія водії Водійське посвідчення
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ