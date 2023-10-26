Украинцы могут восстановить водительские права уже в четырех странах: алгоритм действий

Украина расширила программу восстановления утраченных водительских прав еще на две европейские страны. Таким образом, сейчас украинцы могут получить новый документ уже в четырех странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение после потери или угона в центрах обслуживания "Паспортный сервис", находясь в Германии и Испании.

Для того чтобы получить новый документ, нужно обратиться в подразделение ГП "Документ" с официальным запросом. Список необходимых документов:

Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.

Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).

Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Подразделения ГП "Документ" в Германии:

Кельн, Вроцлавская площадь, 50668;

Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).

Подразделения ГП "Документ" в Испании:

Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Напомним, РБК-Украина рассказывала о том, что восстановить водительские права уже можно в Турции и Польше.

Также мы писали, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.

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