Украинцы могут восстановить водительские права в Стамбуле: как это сделать
Теперь украинцы могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в государственном предприятии "Документ" в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Восстановить водительское можно в случае:
- Повреждение документа или когда документ непригоден для дальнейшего использования.
- Потери или хищения.
При этом ранее украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.
Отметим, что записаться на восстановление водительских прав можно онлайн, через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.
Для получения услуги необходимо предоставить:
- Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.
- Справку налогоплательщика.
- Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
В Стамбуле услугу можно получить по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.
К тому же, Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за рубежом. Сначала услуга заработает в Польше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.