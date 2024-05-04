Українці можуть поскаржитися на погану якість комунальних послуг: як це зробити

Споживачі, які оплачують комунальні платежі, при погіршенні якості житлово-комунальних послуг можуть поскаржитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Згідно з чинним законодавством, поскаржитися на погану якість комунальних послуг можна, склавши акт-претензію. Потрібно задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.
Як поскаржитися на погані ЖКП:
Як проходить перевірка:
Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.
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