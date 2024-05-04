Українці можуть поскаржитися на погану якість комунальних послуг: як це зробити

Згідно з чинним законодавством, поскаржитися на погану якість комунальних послуг можна, склавши акт-претензію. Потрібно задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.

Як поскаржитися на погані ЖКП:

зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна - фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);

письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).

Як проходить перевірка:

виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання претензії споживача;

за результатами перевірки складається акт-претензія у двох примірниках (один примірник передається споживачеві, другий зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком).

Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.