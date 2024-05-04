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Украинцы могут пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг: как это сделать

Фото: украинцам объяснили, как пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Потребители, оплачивающие коммунальные платежи, при ухудшении качества жилищно-коммунальных услуг могут пожаловаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Согласно действующему законодательству, пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг можно, составив акт-претензию. Следует задокументировать нарушения и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.

Как пожаловаться на плохие ЖКУ:

  • зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества - фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т.п.);
  • письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).

Как проходит проверка:

  • исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее, чем в течение суток с момента получения претензии потребителя;
  • по результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах (один экземпляр передается потребителю, второй хранится у исполнителя коммунальной услуги (его представителя) или управляющего многоквартирным зданием).

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.

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