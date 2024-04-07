Українці можуть подати заяву на розлучення онлайн: алгоритм дій

Заяву на розлучення можна подати онлайн на сайті Електронного суду. Для цього:

зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації);

зареєструйтеся за електронною поштою та заходьте кожен за електронно-цифровим підписом (ЕЦП) або через "Дію";

подайте заяву та завантажте документи;

сплатіть на сайті судовий збір.

Якщо заяву було подано успішно, то через "Електронний суд" можна буде відстежувати, як просувається справа - рішення суду, листи, дати засідань з'являтимуться на сайті, а сповіщення про них ви отримуватимете на електронну пошту.

Однак зазначимо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть здійснюватися тільки офлайн.