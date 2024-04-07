Украинцы могут подать заявление на развод онлайн: алгоритм действий

Развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Заявление на развод можно подать онлайн на сайте электронного суда. Для этого:
Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решение суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать по электронной почте.
Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только в автономном режиме.
Ранее мы писали, что по словам министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, украинцы смогут жениться онлайн через приложение "Дія".
Напомним, что в "Дії" также можно подать онлайн-заявление на регистрацию брака.
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