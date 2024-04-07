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Украинцы могут подать заявление на развод онлайн: алгоритм действий

Фото: подать заявление на развод можно онлайн (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Заявление на развод можно подать онлайн на сайте электронного суда. Для этого:

  • зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);
  • зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дію";
  • подайте заявление и загрузите документы;
  • оплатите на сайте судебный сбор.

Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решение суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать по электронной почте.

Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только в автономном режиме.

 

Ранее мы писали, что по словам министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, украинцы смогут жениться онлайн через приложение "Дія".

Напомним, что в "Дії" также можно подать онлайн-заявление на регистрацию брака.

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