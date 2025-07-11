Українці можуть перейти на новий вид допомоги і збільшити щомісячні виплати

З липня в Україні проводять експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог. При переході на базову соціальну допомогу виплати можна збільшити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Як зазначили в пресслужбі, родина повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті види допомог, які має зараз.
Тестовий режим триває для сімей, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:
Розмір допомоги прив'язаний до т.зв. базової величини. Вона визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.
Розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї.
Розмір базової величини становить 4 500 гривень і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином:
Приклади
"Наразі призначення базової допомоги пілотується. У межах експериментального проєкту ПФУ збиратиме зворотній зв'язок, щоб визначити, чи необхідні якісь зміни та покращення. У разі успішності цього інструменту, доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.
Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з наступного року базова соціальна допомога може замінити усі інші види виплат.
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