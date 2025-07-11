Украинцы могут перейти на новый вид помощи и увеличить ежемесячные выплаты

С июля в Украине проводят эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. При переходе на базовую социальную помощь выплаты можно увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе, семья должна выбрать: получать новый вид помощи или те виды пособий, которые имеет сейчас.
Тестовый режим продолжается для семей, которые сегодня уже имеют одну или несколько из перечисленных пособий:
Размер пособия привязан к т.н. базовой величине. Она определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.
Размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Размер базовой величины составляет 4 500 гривен и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:
Примеры
"Сейчас назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта ПФУ будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-то изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента, доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, со следующего года базовая социальная помощь может заменить все другие виды выплат.
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