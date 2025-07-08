В Україні введуть базовий дохід: хто зможе отримати гроші
В Україні розпочався експериментальний проєкт із заміни десятків видів соціальних виплат на один вид допомоги - базовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 25 березня 2025 р. № 371.
Постановою передбачено, що в разі місячного доходу нижче 4500 гривень людині з бюджету будуть доплачувати необхідну суму.
Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з наступного року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.
Хто може брати участь у проєкті
З 1 липня 2025 року участь можуть брати люди, які вже отримують:
- допомогу малозабезпеченим сім’ям,
- допомогу одиноким матерям на дітей,
- допомогу на дітей у багатодітних сім’ях,
- тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.
З 1 жовтня 2025 року подати заявку зможуть також інші особи та сім’ї, якщо вони відповідають встановленим умовам і критеріям.
Згідно постановою уряду, учасниками проєкту можуть бути:
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
- ті, кого в Україні визнано біженцями або такими, що потребують додаткового захисту.
Не можуть брати участь особи, які перебувають:
- на тимчасово окупованих Росією територіях, включених до офіційного переліку, для яких не встановлено дату завершення окупації;
- за кордоном.
Кому надається допомога
Допомога призначається на сім’ю та виплачується одному її члену - уповноваженому представнику - на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження. Може розподілятися між повнолітніми членами сім’ї.
До складу сім’ї входять:
- подружжя;
- діти до 18 років та студенти до 23 років;
- повнолітні діти з інвалідністю (І-ІІ гр.);
- непрацездатні батьки, які живуть разом;
- особи, що доглядають осіб з інвалідністю або осіб 80+;
- чоловік і жінка, які мають спільних дітей, але не перебувають у шлюбі.
Не включаються:
- особи на повному держутриманні;
- зниклі безвісти, у полоні, за кордоном;
- ті, хто визнані відсутніми або зниклими за особливих обставин.
Коли допомога не призначається
Допомога не надається, якщо:
- працездатні особи (18-60 років) не працювали, не навчалися, не служили або не шукали роботу понад 3 місяці (є винятки: догляд за дітьми, інвалідами, пенсійний вік без стажу тощо);
- сім’я здійснила значні витрати за останній рік (понад 100 тис. грн) на нерухомість, валюту, дорогі покупки, інвестування, допомогу третім особам;
- на рахунках або в облігаціях сім’ї понад 100 тис. грн;
- є друга квартира або будинок (є винятки - зруйноване житло, сирітське житло тощо);
- є більше одного авто, яке молодше 15 років (крім пільгових випадків).
Додаткові умови
Допомогу можуть отримати:
- переселенці без сплаченого ЄСВ;
- особи, що повернулися з-за кордону після тривалого перебування;
- якщо в сім’ї кілька непрацюючих - вони мають бути зареєстровані в центрі зайнятості.
Як подати заяву
Подати заяву можна:
- через застосунок "Дія";
- особисто в органах Пенсійного фонду.
Потрібно дві заяви: про намір і про призначення допомоги. Через "Дію" - тільки повнолітній представник сім’ї з українським документом.
Розмір допомоги
Визначається як різниця між базовим рівнем та доходами сім’ї.
- Базовий розмір: 4500 грн на особу.
- Для першого члена сім’ї (представника) - 100%, для інших - 70%.
- Діти та особи з інвалідністю - 100%.
Особи без права на пенсію - пропорційно стажу:
- до 10 років - 53%;
- 10-20 років - 62%;
- 20-30 років - 70%;
- 30+ років - 88%.
Сенс проєкту
У 2024 році Міністерством соціальної політики були підготовлені проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.
Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, і став розрахунковим показником, до якого прив’язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.
Наразі в законодавстві до прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, значна частина з яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності.
У багатьох випадках розмір соціальних допомог залежить не від того, чи загальні доходи родини є нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100 % прожиткового мінімуму).
Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, - ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно - швидкого реагування держави на такий ризик.
"Адже підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку і всіх невластивих показників, що, своєю чергою, призводить до значного фіскального тиску на бюджет", - йдеться в документі.
Мінімальний базовий дохід
Мінімальний базовий дохід (МБД) - адресна соціальна допомога людям з низькими доходами. Основна мета МБД - забезпечити мінімальний рівень життя. Він виплачується лише тим, хто його потребує, а не всім.
МБД -це умовна грошова допомога, яка виплачується людям, у яких немає достатніх ресурсів для життя. Часто залежить від: доходу і майна; складу домогосподарства; готовності працювати або навчатися. Може включати додаткові послуги: працевлаштування, перекваліфікацію, соціальну підтримку.
Як це працює в ЄС
Євросоюз не має єдиного стандарту, але Європейська комісія рекомендує, щоб усі країни мали ефективні схеми МБД.
Франція
- Revenu de solidarité active (RSA) - базова допомога дорослим без доходу.
- Станом на 2024: 607 євро/місяць для одинака.
- Умови: активне працевлаштування або соціальна участь.
Німеччина
- Раніше: Hartz IV, зараз - Bürgergeld (з 2023).
- 563 євро/місяць + житло та медстрахування.
- Пов'язано з участю в програмах пошуку роботи, консультаціях, навчанні.
Італія
- Reddito di cittadinanza (з 2019) - умовний "громадянський дохід".
- 500–700 євро, залежно від складу родини.
- Включає обов’язок шукати роботу, співпрацювати з центром зайнятості.
- З 2024 року реформовано в Assegno di inclusione - більш фокусований на вразливих.
Іспанія
- Ingreso Mínimo Vital (з 2020).
- 470–1 000 євро, залежно від родини.
- Отримувачі мають бути готові працювати або вчитися.
Нідерланди
Bijstand - допомога, якщо немає інших джерел доходу.
- 1 300 євро на місяць (на сім’ю з 2 дорослих).
- Супроводжується суворим контролем і вимогами щодо активності.
ЄС закликає держави:
- гарантувати, що жодна людина не опиниться за межею бідності;
- забезпечити достойний рівень життя;
- поєднувати МБД з доступом до послуг (охорона здоров’я, житло, транспорт);
- не стигматизувати отримувачів допомоги.
У 2023 році Єврокомісія затвердила рекомендації щодо адекватного мінімального доходу, щоб допомогти боротися з бідністю та стимулювати участь у ринку праці.
Нагадаємо, доходи українців продовжують зростати високими темпами. Зокрема, у першому кварталі 2025 року реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,2%.
Проте реальні доходи пенсіонерів падають вже понад рік через стрибок інфляції.
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