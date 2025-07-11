Українці можуть перейти на новий вид допомоги і збільшити щомісячні виплати

З липня в Україні проводять експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог. При переході на базову соціальну допомогу виплати можна збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики .

Як зазначили в пресслужбі, родина повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті види допомог, які має зараз.

Тестовий режим триває для сімей, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державну допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Базова величина

Розмір допомоги прив'язаний до т.зв. базової величини. Вона визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.

Розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Розмір базової величини становить 4 500 гривень і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином:

для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи - 100% базової допомоги, тобто 4500 гривень

для кожного наступного члена сім’ї - 70% базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи

Приклади

мати, яка не працює і не має доходів, та дитина 2-х років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні БСД зможуть отримувати загально 9000 гривень (наразі вони отримують 6500 гривень);

родина з 5-х осіб (батько отримує мінімальну заробітну плату), мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 гривень (наразі вони отримують 10 500 гривень).

"Наразі призначення базової допомоги пілотується. У межах експериментального проєкту ПФУ збиратиме зворотній зв'язок, щоб визначити, чи необхідні якісь зміни та покращення. У разі успішності цього інструменту, доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів", - йдеться в повідомленні.