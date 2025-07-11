Украинцы могут перейти на новый вид помощи и увеличить ежемесячные выплаты
С июля в Украине проводят эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. При переходе на базовую социальную помощь выплаты можно увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе, семья должна выбрать: получать новый вид помощи или те виды пособий, которые имеет сейчас.
Тестовый режим продолжается для семей, которые сегодня уже имеют одну или несколько из перечисленных пособий:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- государственной помощи на детей одиноким матерям/отцам;
- помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
Базовая величина
Размер пособия привязан к т.н. базовой величине. Она определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.
Размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Размер базовой величины составляет 4 500 гривен и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:
- для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы - 100% базовой помощи, то есть 4500 гривен
- для каждого следующего члена семьи - 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы
Примеры
- мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают сейчас помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении БСД смогут получать в целом 9000 гривен (сейчас они получают 6500 гривен);
- семья из 5-х человек (отец получает минимальную заработную плату), мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи в целом получат 14 010 гривен (сейчас они получают 10 500 гривен).
"Сейчас назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта ПФУ будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-то изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента, доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, со следующего года базовая социальная помощь может заменить все другие виды выплат.
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