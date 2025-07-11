Украинцы могут перейти на новый вид помощи и увеличить ежемесячные выплаты

С июля в Украине проводят эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. При переходе на базовую социальную помощь выплаты можно увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, семья должна выбрать: получать новый вид помощи или те виды пособий, которые имеет сейчас.

Тестовый режим продолжается для семей, которые сегодня уже имеют одну или несколько из перечисленных пособий:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей одиноким матерям/отцам;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Базовая величина

Размер пособия привязан к т.н. базовой величине. Она определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.

Размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины составляет 4 500 гривен и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:

для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы - 100% базовой помощи, то есть 4500 гривен

для каждого следующего члена семьи - 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы

Примеры

мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают сейчас помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении БСД смогут получать в целом 9000 гривен (сейчас они получают 6500 гривен);

семья из 5-х человек (отец получает минимальную заработную плату), мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи в целом получат 14 010 гривен (сейчас они получают 10 500 гривен).

"Сейчас назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта ПФУ будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-то изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента, доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей", - говорится в сообщении.