Українці можуть отримати субсидію на оренду житла, але послуга доступна не всім

Нагадаємо, починаючи із нинішнього року деякі категорії внутрішньо переміщених осіб зможуть одночасно отримувати дві різні субсидії. Це нововведення спрямоване на підтримку родин і осіб із низьким рівнем доходів, які потребують додаткової державної допомоги. Обидві субсидії надаватимуться окремо та не залежатимуть одна від одної.

В Україні набирає популярності подання заяв на житлову субсидію в онлайн-форматі. За інформацією Пенсійного фонду України, від початку роботи експериментального проєкту було подано понад 9 тисяч заяв за спрощеною процедурою, більшість із яких оформлено через вебпортал електронних послуг ПФУ. Раніше РБК-Україна пояснювало, як скористатися цією можливістю та подати заяву онлайн.

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