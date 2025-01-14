Українці можуть отримати субсидію на оренду житла, але послуга доступна не всім

З кінця січня 2025 року в Україні запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла.
Хто і як може отримати допомогу, РБК-Україна розповідає з посиланням на "Уряд online".
Ініціатива стартує з 29 січня 2025 року. Вона є частиною президентської та урядової програми "Зимова підтримка" та має на меті допомогти українським родинам у складні зимові місяці.
На субсидію можуть претендувати:
Сума субсидії розраховується індивідуально, залежно від:
Для отримання допомоги необхідно мати договір оренди житла. Подати заяву можна:
Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження. Заява розглядається до 10 робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок заявника.
Орендодавці також отримують вигоду, адже держава компенсує сплату податків із доходу від оренди:
Нагадаємо, починаючи із нинішнього року деякі категорії внутрішньо переміщених осіб зможуть одночасно отримувати дві різні субсидії. Це нововведення спрямоване на підтримку родин і осіб із низьким рівнем доходів, які потребують додаткової державної допомоги. Обидві субсидії надаватимуться окремо та не залежатимуть одна від одної.
В Україні набирає популярності подання заяв на житлову субсидію в онлайн-форматі. За інформацією Пенсійного фонду України, від початку роботи експериментального проєкту було подано понад 9 тисяч заяв за спрощеною процедурою, більшість із яких оформлено через вебпортал електронних послуг ПФУ. Раніше РБК-Україна пояснювало, як скористатися цією можливістю та подати заяву онлайн.
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