Украинцы могут получить субсидию на аренду жилья, но услуга доступна не всем

Напомним, начиная с нынешнего года некоторые категории внутренне перемещенных лиц смогут одновременно получать две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться отдельно и не будут зависеть друг от друга.

В Украине набирает популярность подача заявлений на жилищную субсидию в онлайн-формате. По информации Пенсионного фонда Украины, с начала работы экспериментального проекта было подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина объясняло, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.

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