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Украинцы могут получить субсидию на аренду жилья, но услуга доступна не всем

Фото: Субсидия на аренду жилья для ВПЛ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С конца января 2025 года в Украине заработает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья.

Кто и как может получить помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Уряд online".

Инициатива стартует с 29 января 2025 года. Она является частью президентской и правительственной программы "Зимняя поддержка" и имеет целью помочь украинским семьям в сложные зимние месяцы.

Кто и как может получить субсидию

На субсидию могут претендовать:

  • ВПЛ, которые переехали в любой регион Украины, находящийся под контролем государства, и не имеют на этих территориях собственного жилья с площадью более 13,65 кв.м на каждого члена семьи;
  • семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;
  • семьи, которые тратят на аренду жилья более 20% совокупного дохода;
  • ВПЛ, которые не получают помощь на проживание и не участвуют в программе "Прихисток";
  • семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов (до 5840 гривен на человека).

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от:

  • дохода семьи,
  • количества членов семьи,
  • предельной стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.

Для получения помощи необходимо иметь договор аренды жилья. Подать заявление можно:

  • в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ),
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ (с электронной подписью),
  • в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Субсидия назначается на 6 месяцев с возможностью продления. Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет заявителя.

Преимущества для арендодателей

Арендодатели также получают выгоду, ведь государство компенсирует уплату налогов с дохода от аренды:

  • физическим лицам – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор,
  • физическим лицам-предпринимателям – ставку единого налога.

Напомним, начиная с нынешнего года некоторые категории внутренне перемещенных лиц смогут одновременно получать две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться отдельно и не будут зависеть друг от друга.

В Украине набирает популярность подача заявлений на жилищную субсидию в онлайн-формате. По информации Пенсионного фонда Украины, с начала работы экспериментального проекта было подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина объясняло, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.

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Субсидии в УкраинеЖильеВнутренне перемещенные лица