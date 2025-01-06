Українці можуть отримати податкову знижку за витратами 2024 року: що потрібно знати
З 1 січня 2025 року фізичні особи можуть отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2024 році. Однак для цього необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 31 грудня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС
у Запорізькій області.
Право на податкову знижку не переноситься на наступний рік. Це означає, що витрати за 2024 рік можна засвідчити і отримати частину коштів назад тільки до кінця 2025 року.
Податкову знижку можна отримати відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, враховуючи низку витрат. Основні з них:
- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
- суми коштів, сплачених на навчання вітчизняним закладам освіти;
- страхові платежі за договорами довгострокового страхування;
- витрати на допоміжні репродуктивні технології;
- витрати на оплату вартості державних послуг для усиновлення дитини;
- суми, сплачені за переобладнання транспортного засобу;
- орендна плата для внутрішньо переміщених осіб;
- витрати на лікування COVID-19;
- суми витрат на придбання акцій компаній-емітентів, що є резидентами "Дія Сіті".
Щоб отримати податкову знижку, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. Подання декларації можливе різними способами:
- особисто або через уповноважену особу;
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- в електронному вигляді через засоби електронного зв'язку, відповідно до вимог українського законодавства про електронні документи.
Нагадаємо, що в Україні оформити податкову знижку може студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).
Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.