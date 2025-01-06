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Украинцы могут получить налоговую скидку по расходам 2024 года: что нужно знать

Украина, Понедельник 06 января 2025 18:45
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Украинцы могут получить налоговую скидку по расходам 2024 года: что нужно знать Фото: Как получить налоговую скидку в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

С 1 января 2025 года физические лица могут получить налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2024 году. Однако для этого необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не позднее 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС
в Запорожской области.

Право на налоговую скидку не переносится на следующий год. Это означает, что расходы за 2024 год можно засвидетельствовать и получить часть средств обратно только до конца 2025 года.

Налоговую скидку можно получить в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, учитывая ряд расходов. Основные из них:

  • часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;
  • пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • суммы средств, уплаченных на обучение отечественным учебным заведениям;
  • страховые платежи по договорам долгосрочного страхования;
  • расходы на вспомогательные репродуктивные технологии;
  • расходы на оплату стоимости государственных услуг для усыновления ребенка;
  • суммы, уплаченные за переоборудование транспортного средства;
  • арендная плата для внутренне перемещенных лиц;
  • расходы на лечение COVID-19;
  • суммы расходов на приобретение акций компаний-эмитентов, являющихся резидентами "Дія Сити".

Чтобы получить налоговую скидку, налогоплательщик должен подать декларацию в контролирующий орган, в котором состоит на учете. Подача декларации возможна различными способами:

  • лично или через уполномоченное лицо;
  • по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;
  • в электронном виде через средства электронной связи, в соответствии с требованиями украинского законодательства об электронных документах.

Напомним, что в Украине оформить налоговую скидку может студент (если он имеет официальный заработок с которого платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/муж).

Возмещаются расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

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