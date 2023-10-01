UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть отримати низку соцпослуг не виходячи з дому: список

Фото: українці можуть в онлайн-режимі оформити низку соціальних послуг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останніми роками все більше соціальних послуг в Україні можна отримати не виходячи з будинку. Для їх отримання необхідно скористатись одним з доступних цифрових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду в Telegram.

Для отримання низки державних послуг в Україні зараз діють доступні цифрові сервіси. Ця підбірка допоможе вам заощадити час і не стояти у чергах до державних установ.

  • Отримати довідку ВПО й оформити допомогу на проживання можна за посиланням.

  • Оформити пенсію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

  • Заява на оформлення субсидії – за посиланням, а також на порталі Дія.

  • Оформити допомогу при народженні дитини можна на порталі електронних послуг Мінсоцполітики.

  • Дізнатись інформацію щодо реєстрації дитини, її місця проживання, отримати допомогу при народженні, компенсацію за «пакунок малюка» й інше можна через портал Дія у "єМалятко".

  • Як отримати послугу батькам, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дивіться тут.

  • Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, – тут.

  • Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності, - за посиланням.

  • Також можна оформити заявку на допомогу на дитину одинокій матері або батьку.

В Україні запустять електронні соціальні карти

В Україні планують ввести електронні соціальні карти. Тестування пройде у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

У такій картці міститиметься соціальна історія людини, тож українці матимуть доступ до переліку всіх запланованих дій.

Зазначимо, що загалом для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень. Найбільшим з соціальних допомог є допомога внутрішньо переміщеним особам. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики