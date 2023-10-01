Украинцы могут получить ряд соцуслуг не выходя из дома: список

В последние годы все больше социальных услуг в Украине можно получить не выходя из дома. Для их получения необходимо воспользоваться одним из доступных цифровых сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства в Telegram.
Для получения ряда государственных услуг в Украине сейчас доступны цифровые сервисы. Эта подборка поможет вам сэкономить время и не стоять в очередях в государственные учреждения.
Получить справку ВПЛ и оформить помощь на проживание можно по ссылке.
Оформить пенсию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Заявление на оформление субсидии - по ссылке, а также на портале Дія.
Оформить пособие при рождении ребенка можно на портале электронных услуг Минсоцполитики.
Узнать информацию о регистрации ребенка, его местожительстве, получить пособие при рождении, компенсацию за «упаковку малыша» и прочее можно через портал Дія в "єМалятко".
Как получить услугу родителям, усыновившим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, смотрите здесь.
Помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, - здесь.
Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности, - по ссылке.
Также можно оформить заявку на пособие на ребенка одинокой матери или отцу.
В Украине планируют ввести электронные социальные карты. Тестирование пройдет в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.
В такой карточке будет содержаться социальная история человека, поэтому украинцы будут иметь доступ к перечню всех запланированных действий.
Отметим, что для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Наибольшим из социальных пособий является помощь внутриперемещенным лицам. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.