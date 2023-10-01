Украинцы могут получить ряд соцуслуг не выходя из дома: список

Для получения ряда государственных услуг в Украине сейчас доступны цифровые сервисы. Эта подборка поможет вам сэкономить время и не стоять в очередях в государственные учреждения.

Получить справку ВПЛ и оформить помощь на проживание можно по ссылке.

Оформить пенсию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Заявление на оформление субсидии - по ссылке, а также на портале Дія.

Оформить пособие при рождении ребенка можно на портале электронных услуг Минсоцполитики.

Узнать информацию о регистрации ребенка, его местожительстве, получить пособие при рождении, компенсацию за «упаковку малыша» и прочее можно через портал Дія в "єМалятко".

Как получить услугу родителям, усыновившим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, смотрите здесь.

Помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, - здесь.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности, - по ссылке.

Также можно оформить заявку на пособие на ребенка одинокой матери или отцу.

В Украине запустят электронные социальные карты

В Украине планируют ввести электронные социальные карты. Тестирование пройдет в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

В такой карточке будет содержаться социальная история человека, поэтому украинцы будут иметь доступ к перечню всех запланированных действий.

Отметим, что для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Наибольшим из социальных пособий является помощь внутриперемещенным лицам. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

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