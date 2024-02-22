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Українці можуть отримати гранти на створення і розвиток бізнесу: яка сума та умови

Фото: Олена Мельник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталія Юрченко

Українці можуть отримати гранти на створення та розвиток власного бізнесу. Сума гранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Якщо людина має підприємницьку ініціативу, бажає створити власну справу або розширити свій малий бізнес, то можна отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень", - зазначила вона.

Умовою отримання гранту в рамках проекту "Власна справа" є формування бізнес-плану з реальними цифрами. Також власник бізнесу повинен взяти одного найманого працівника при сумі гранту до 150 тисяч та двох найманих працівників - при гранті до 250 тисяч.

Грант надається строком на 3 роки, а найманий працівник повинен працювати протягом усього періоду.

"Грант треба покривати не як звичайний банківський кредит, а за рахунок платежів і зборів, які сплачує підприємець. І фактично за 3 роки суму в 250 тисяч гривень при двох найманих працівниках легко покрити за рахунок лише цих офіційних платежів", - пояснила Мельник.

Українці подали вже 44 тисячі заявок, схвалено понад 13 тисяч на суму 3,2 млрд гривень. Середній розмір гранту - 237 тисяч гривень. Потенційно було створено понад 30 тисяч робочих місць. До того ж п'ята частина грантів була видана на створення нових бізнесів.

У рамках програми отримати грант можуть і ветерани війни. Сума коливається від 250 тисяч до 1 млн гривень. З квітня, коли запрацювала програма, подано майже 800 заяв, а 292 особи отримали гранти на 123 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі українки можуть отримати грант, щоб відкрити дитсадок у себе вдома.

Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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