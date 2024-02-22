RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут получить гранты на создание и развитие бизнеса: какая сумма и условия

Фото: Елена Мельник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталья Юрченко

Украинцы могут получить гранты для создания и развития собственного бизнеса. Сумма гранта колеблется от 50 до 250 тысяч гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

"Если у человека есть предпринимательская инициатива, желает создать собственное дело или расширить свой малый бизнес, то можно получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен", - отметила она.

Условием получения гранта в рамках проекта "Собственное дело" является формирование бизнес-плана с реальными цифрами. Также владелец бизнеса должен взять одного наемного работника при сумме гранта до 150 тысяч и двух наемных работников - при гранте до 250 тысяч.

Грант предоставляется сроком 3 года, а наемный работник должен работать в течение всего периода.

"Грант нужно покрывать не как обычный банковский кредит, а за счет платежей и сборов, которые платит предприниматель. И фактически за 3 года сумму в 250 тысяч гривен при двух наемных работниках легко покрыть за счет этих официальных платежей", - объяснила Мельник.

Украинцы подали уже 44 тысяч заявок, одобрено более 13 тысяч на сумму 3,2 млрд гривен. Средний размер гранта - 237 тысяч гривен. Потенциально было создано более 30 тысяч рабочих мест. К тому же, пятая часть грантов была выдана на создание новых бизнесов.

В рамках программы получить грант могут и ветераны войны. Сумма колеблется от 250 тысяч до 1 млн гривен. С апреля, когда заработала программа, подано почти 800 заявлений, а 292 человека получили гранты на 123 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинки могут получить грант, чтобы открыть детсад у себя дома.

Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БизнесГосслужба занятости