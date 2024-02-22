Українці можуть отримати гранти на створення і розвиток бізнесу: яка сума та умови

Українці можуть отримати гранти на створення та розвиток власного бізнесу. Сума гранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень.

"Якщо людина має підприємницьку ініціативу, бажає створити власну справу або розширити свій малий бізнес, то можна отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень", - зазначила вона.

Умовою отримання гранту в рамках проекту "Власна справа" є формування бізнес-плану з реальними цифрами. Також власник бізнесу повинен взяти одного найманого працівника при сумі гранту до 150 тисяч та двох найманих працівників - при гранті до 250 тисяч.

Грант надається строком на 3 роки, а найманий працівник повинен працювати протягом усього періоду.

"Грант треба покривати не як звичайний банківський кредит, а за рахунок платежів і зборів, які сплачує підприємець. І фактично за 3 роки суму в 250 тисяч гривень при двох найманих працівниках легко покрити за рахунок лише цих офіційних платежів", - пояснила Мельник.

Українці подали вже 44 тисячі заявок, схвалено понад 13 тисяч на суму 3,2 млрд гривень. Середній розмір гранту - 237 тисяч гривень. Потенційно було створено понад 30 тисяч робочих місць. До того ж п'ята частина грантів була видана на створення нових бізнесів.

У рамках програми отримати грант можуть і ветерани війни. Сума коливається від 250 тисяч до 1 млн гривень. З квітня, коли запрацювала програма, подано майже 800 заяв, а 292 особи отримали гранти на 123 млн гривень.