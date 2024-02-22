Украинцы могут получить гранты на создание и развитие бизнеса: какая сумма и условия

Украинцы могут получить гранты для создания и развития собственного бизнеса. Сумма гранта колеблется от 50 до 250 тысяч гривен.

"Если у человека есть предпринимательская инициатива, желает создать собственное дело или расширить свой малый бизнес, то можно получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен", - отметила она.

Условием получения гранта в рамках проекта "Собственное дело" является формирование бизнес-плана с реальными цифрами. Также владелец бизнеса должен взять одного наемного работника при сумме гранта до 150 тысяч и двух наемных работников - при гранте до 250 тысяч.

Грант предоставляется сроком 3 года, а наемный работник должен работать в течение всего периода.

"Грант нужно покрывать не как обычный банковский кредит, а за счет платежей и сборов, которые платит предприниматель. И фактически за 3 года сумму в 250 тысяч гривен при двух наемных работниках легко покрыть за счет этих официальных платежей", - объяснила Мельник.

Украинцы подали уже 44 тысяч заявок, одобрено более 13 тысяч на сумму 3,2 млрд гривен. Средний размер гранта - 237 тысяч гривен. Потенциально было создано более 30 тысяч рабочих мест. К тому же, пятая часть грантов была выдана на создание новых бизнесов.

В рамках программы получить грант могут и ветераны войны. Сумма колеблется от 250 тысяч до 1 млн гривен. С апреля, когда заработала программа, подано почти 800 заявлений, а 292 человека получили гранты на 123 млн гривен.