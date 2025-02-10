Українці можуть отримати грант до 20 тисяч євро, але треба встигнути до березня: які умови

Відсьогодні розпочався прийом заявок на участь у грантовій програмі для українських підприємців. Її мета - підтримати енергостійкість окремих мікро та малих підприємств під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Програма підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України:
Головна мета цієї фінансової допомоги - підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств з областей, які найбільше постраждали від руйнування енергетичної інфраструктури, шляхом надання:
Основні умови участі в проекті є такими:
Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі таких основних критеріїв:
Подати заявку на участь у програмі можна до 2 березня 2025 року на порталі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).
"Щоб отримати відповіді на питання щодо цього, долучайтесь до вебінару, що відбудеться 20 лютого, початок - об 11:00", - підсумував Наумов і поділився посиланням, за яким можна зареєструватись на захід.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов діти-переселенці можуть отримати грант на навчання в університеті.
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