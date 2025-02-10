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Українці можуть отримати грант до 20 тисяч євро, але треба встигнути до березня: які умови

Деякі українські підприємства можуть отримати гроші для підтримки енергостійкості (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні розпочався прийом заявок на участь у грантовій програмі для українських підприємців. Її мета - підтримати енергостійкість окремих мікро та малих підприємств під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Про яку грантову програму йдеться та як подати заявку

Програма підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України:

  • фінансується у межах проекту "Підтримка енергетичної стійкості мікро та малих підприємств в Україні" - урядом Королівства Норвегія та Німеччини;
  • реалізується в межах програми ReACT4UA ("Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі") - німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Головна мета цієї фінансової допомоги - підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств з областей, які найбільше постраждали від руйнування енергетичної інфраструктури, шляхом надання:

  • 80 грантів у розмірі 10 000 євро (у гривневому еквіваленті) мікропідприємствам - на фінансування інвестицій в енергостійкість (альтернативні джерела енергії);
  • 42 грантів у розмірі 20 000 євро малим підприємствам - у поєднанні з банківським кредитом (грант покриває до 40% суми кредиту) - для посилення стійкості господарської діяльності.

Заходи, що допускають в межах програми (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Основні умови участі в проекті є такими:

  • мікро підприємства: 1-10 працівників, дохід до 2 млн євро;
  • малі підприємства: 10-50 працівників, дохід від 2 до 10 млн євро;
  • реєстрація як ФОП або юрособа - не пізніше 01.11.2023;
  • відсутність заборгованості перед бюджетом України;
  • позитивна кредитна історія.

Умови надання грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі таких основних критеріїв:

  • рівень енергозалежності підприємства;
  • вид економічної діяльності;
  • якість джерел генерації електроенергії;
  • ефект від використання грантових коштів;
  • рівень боргового навантаження на підприємство;
  • реєстрація підприємств у найбільш енергетично постраждалих регіонах України.

Відбір учасників грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Подати заявку на участь у програмі можна до 2 березня 2025 року на порталі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

"Щоб отримати відповіді на питання щодо цього, долучайтесь до вебінару, що відбудеться 20 лютого, початок - об 11:00", - підсумував Наумов і поділився посиланням, за яким можна зареєструватись на захід.

Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов діти-переселенці можуть отримати грант на навчання в університеті.

Читайте також про USAID на паузі - чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки.

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