Українці можуть отримати грант до 20 тисяч євро, але треба встигнути до березня: які умови

Про яку грантову програму йдеться та як подати заявку

Програма підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України:

фінансується у межах проекту "Підтримка енергетичної стійкості мікро та малих підприємств в Україні" - урядом Королівства Норвегія та Німеччини;

у межах проекту "Підтримка енергетичної стійкості мікро та малих підприємств в Україні" - урядом Королівства Норвегія та Німеччини; реалізується в межах програми ReACT4UA ("Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі") - німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Головна мета цієї фінансової допомоги - підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств з областей, які найбільше постраждали від руйнування енергетичної інфраструктури, шляхом надання:

80 грантів у розмірі 10 000 євро (у гривневому еквіваленті) мікропідприємствам - на фінансування інвестицій в енергостійкість (альтернативні джерела енергії);

(у гривневому еквіваленті) мікропідприємствам - на фінансування інвестицій в енергостійкість (альтернативні джерела енергії); 42 грантів у розмірі 20 000 євро малим підприємствам - у поєднанні з банківським кредитом (грант покриває до 40% суми кредиту) - для посилення стійкості господарської діяльності.

Заходи, що допускають в межах програми (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Основні умови участі в проекті є такими:

мікро підприємства: 1-10 працівників, дохід до 2 млн євро;

малі підприємства: 10-50 працівників, дохід від 2 до 10 млн євро;

реєстрація як ФОП або юрособа - не пізніше 01.11.2023;

відсутність заборгованості перед бюджетом України;

позитивна кредитна історія.

Умови надання грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі таких основних критеріїв:

рівень енергозалежності підприємства;

вид економічної діяльності;

якість джерел генерації електроенергії;

ефект від використання грантових коштів;

рівень боргового навантаження на підприємство;

реєстрація підприємств у найбільш енергетично постраждалих регіонах України.

Відбір учасників грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)

Подати заявку на участь у програмі можна до 2 березня 2025 року на порталі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

"Щоб отримати відповіді на питання щодо цього, долучайтесь до вебінару, що відбудеться 20 лютого, початок - об 11:00", - підсумував Наумов і поділився посиланням, за яким можна зареєструватись на захід.

Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)