Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условия

С сегодняшнего дня начался прием заявок на участие в грантовой программе для украинских предпринимателей. Ее цель - поддержать энергоустойчивость отдельных микро и малых предприятий во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Программа поддержки энергоустойчивости микро и малых предприятий Украины:
Главная цель этой финансовой помощи - поддержка энергоустойчивости микро и малых предприятий из областей, наиболее пострадавших от разрушения энергетической инфраструктуры, путем предоставления:
Основные условия участия в проекте являются следующими:
Победители конкурса будут определяться в автоматическом режиме на рейтинговой основе на основании таких основных критериев:
Подать заявку на участие в программе можно до 2 марта 2025 года на портале Фонда развития предпринимательства (ФРП).
"Чтобы получить ответы на вопросы по этому поводу, присоединяйтесь к вебинару, который состоится 20 февраля, начало - в 11:00", - подытожил Наумов и поделился ссылкой, по которой можно зарегистрироваться на мероприятие.
Напомним, ранее мы рассказывали, при каких условиях дети-переселенцы могут получить грант на обучение в университете.
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