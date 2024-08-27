Діти-переселенці можуть отримати грант на навчання в університеті: які умови

Цього року в Україні запроваджують гранти для навчання в університетах. Розраховувати на них можуть, зокрема, і вступники з категорії переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Зміст:

Цьогоріч вступники, які претендують на навчання на контракті, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку - державний грант. Це допоможе частково покрити вартість навчання.

Хто може отримати

Право на гранти для навчання у ВНЗ мають три категорії абітурієнтів:

вступають на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступають на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів або не менше ніж 170 балів.

Яка сума гранту

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного - за результатом національного мультитесту та з урахуванням коефіцієнту спеціальності.

Для вступників з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень.

Грант другого рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.

У МОН наголошують, що розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Детальний перелік коефіцієнтів спеціальностей - можна дізнатися за посиланням.

Алгоритм дій

Для початку необхідно обрати пріоритетний заклад освіти та освітню програму через електронний кабінет вступника. Якщо абітурієнт відповідає умовам, він отримає повідомлення у своєму електронному кабінеті.

Подати заяву на грант через електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації у період з 5 вересня по 31 жовтня 2024 року.

Згодом студента проінформують про призначення гранту на перший рік навчання (гроші виплачуються двічі на рік). Далі потрібно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію у "Дії", відкрити в одному з банків спеціальний рахунок.

Кошти можуть бути використані лише для оплати навчання в університеті, з яким підписано відповідний контракт. У МОН зазначили, що станом на 22 серпня понад 160 закладів вищої освіти підтвердили участь у грантовому проекті.

Перелік університетів можна відстежувати на офіційному сайті Вступ–2024 за посиланням.