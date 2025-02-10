Українці можуть отримати грант до 20 тисяч євро, але треба встигнути до березня: які умови
Відсьогодні розпочався прийом заявок на участь у грантовій програмі для українських підприємців. Її мета - підтримати енергостійкість окремих мікро та малих підприємств під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Про яку грантову програму йдеться та як подати заявку
Програма підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України:
- фінансується у межах проекту "Підтримка енергетичної стійкості мікро та малих підприємств в Україні" - урядом Королівства Норвегія та Німеччини;
- реалізується в межах програми ReACT4UA ("Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі") - німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Головна мета цієї фінансової допомоги - підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств з областей, які найбільше постраждали від руйнування енергетичної інфраструктури, шляхом надання:
- 80 грантів у розмірі 10 000 євро (у гривневому еквіваленті) мікропідприємствам - на фінансування інвестицій в енергостійкість (альтернативні джерела енергії);
- 42 грантів у розмірі 20 000 євро малим підприємствам - у поєднанні з банківським кредитом (грант покриває до 40% суми кредиту) - для посилення стійкості господарської діяльності.
Заходи, що допускають в межах програми (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)
Основні умови участі в проекті є такими:
- мікро підприємства: 1-10 працівників, дохід до 2 млн євро;
- малі підприємства: 10-50 працівників, дохід від 2 до 10 млн євро;
- реєстрація як ФОП або юрособа - не пізніше 01.11.2023;
- відсутність заборгованості перед бюджетом України;
- позитивна кредитна історія.
Умови надання грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)
Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі таких основних критеріїв:
- рівень енергозалежності підприємства;
- вид економічної діяльності;
- якість джерел генерації електроенергії;
- ефект від використання грантових коштів;
- рівень боргового навантаження на підприємство;
- реєстрація підприємств у найбільш енергетично постраждалих регіонах України.
Відбір учасників грантової підтримки (інфографіка: grantsee.bdf.org.ua)
Подати заявку на участь у програмі можна до 2 березня 2025 року на порталі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).
"Щоб отримати відповіді на питання щодо цього, долучайтесь до вебінару, що відбудеться 20 лютого, початок - об 11:00", - підсумував Наумов і поділився посиланням, за яким можна зареєструватись на захід.
Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких умов діти-переселенці можуть отримати грант на навчання в університеті.
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