Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условия
С сегодняшнего дня начался прием заявок на участие в грантовой программе для украинских предпринимателей. Ее цель - поддержать энергоустойчивость отдельных микро и малых предприятий во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
О какой грантовой программе речь и как подать заявку
Программа поддержки энергоустойчивости микро и малых предприятий Украины:
- финансируется в рамках проекта "Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий в Украине" - правительством Королевства Норвегия и Германии;
- реализуется в рамках программы ReACT4UA ("Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли") - немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Главная цель этой финансовой помощи - поддержка энергоустойчивости микро и малых предприятий из областей, наиболее пострадавших от разрушения энергетической инфраструктуры, путем предоставления:
- 80 грантов в размере 10 000 евро (в гривневом эквиваленте) микропредприятиям - на финансирование инвестиций в энергоустойчивость (альтернативные источники энергии);
- 42 грантов в размере 20 000 евро малым предприятиям - в сочетании с банковским кредитом (грант покрывает до 40% суммы кредита) - для усиления устойчивости хозяйственной деятельности.
Мероприятия, допускаемые в рамках программы (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)
Основные условия участия в проекте являются следующими:
- микро предприятия: 1-10 работников, доход до 2 млн евро;
- малые предприятия: 10-50 работников, доход от 2 до 10 млн евро;
- регистрация как ФЛП или юрлицо - не позднее 01.11.2023;
- отсутствие задолженности перед бюджетом Украины;
- положительная кредитная история.
Условия предоставления грантовой поддержки (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)
Победители конкурса будут определяться в автоматическом режиме на рейтинговой основе на основании таких основных критериев:
- уровень энергозависимости предприятия;
- вид экономической деятельности;
- качество источников генерации электроэнергии;
- эффект от использования грантовых средств;
- уровень долговой нагрузки на предприятие;
- регистрация предприятий в наиболее энергетически пострадавших регионах Украины.
Отбор участников грантовой поддержки (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)
Подать заявку на участие в программе можно до 2 марта 2025 года на портале Фонда развития предпринимательства (ФРП).
"Чтобы получить ответы на вопросы по этому поводу, присоединяйтесь к вебинару, который состоится 20 февраля, начало - в 11:00", - подытожил Наумов и поделился ссылкой, по которой можно зарегистрироваться на мероприятие.
Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
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