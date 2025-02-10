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Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условия

Понедельник 10 февраля 2025 17:28
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Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условия Некоторые украинские предприятия могут получить деньги для поддержания энергоустойчивости (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня начался прием заявок на участие в грантовой программе для украинских предпринимателей. Ее цель - поддержать энергоустойчивость отдельных микро и малых предприятий во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

О какой грантовой программе речь и как подать заявку

Программа поддержки энергоустойчивости микро и малых предприятий Украины:

  • финансируется в рамках проекта "Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий в Украине" - правительством Королевства Норвегия и Германии;
  • реализуется в рамках программы ReACT4UA ("Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли") - немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Главная цель этой финансовой помощи - поддержка энергоустойчивости микро и малых предприятий из областей, наиболее пострадавших от разрушения энергетической инфраструктуры, путем предоставления:

  • 80 грантов в размере 10 000 евро (в гривневом эквиваленте) микропредприятиям - на финансирование инвестиций в энергоустойчивость (альтернативные источники энергии);
  • 42 грантов в размере 20 000 евро малым предприятиям - в сочетании с банковским кредитом (грант покрывает до 40% суммы кредита) - для усиления устойчивости хозяйственной деятельности.

Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условияМероприятия, допускаемые в рамках программы (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)

Основные условия участия в проекте являются следующими:

  • микро предприятия: 1-10 работников, доход до 2 млн евро;
  • малые предприятия: 10-50 работников, доход от 2 до 10 млн евро;
  • регистрация как ФЛП или юрлицо - не позднее 01.11.2023;
  • отсутствие задолженности перед бюджетом Украины;
  • положительная кредитная история.

Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условияУсловия предоставления грантовой поддержки (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)

Победители конкурса будут определяться в автоматическом режиме на рейтинговой основе на основании таких основных критериев:

  • уровень энергозависимости предприятия;
  • вид экономической деятельности;
  • качество источников генерации электроэнергии;
  • эффект от использования грантовых средств;
  • уровень долговой нагрузки на предприятие;
  • регистрация предприятий в наиболее энергетически пострадавших регионах Украины.

Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условияОтбор участников грантовой поддержки (инфографика: grantsee.bdf.org.ua)

Подать заявку на участие в программе можно до 2 марта 2025 года на портале Фонда развития предпринимательства (ФРП).

"Чтобы получить ответы на вопросы по этому поводу, присоединяйтесь к вебинару, который состоится 20 февраля, начало - в 11:00", - подытожил Наумов и поделился ссылкой, по которой можно зарегистрироваться на мероприятие.

Украинцы могут получить грант до 20 тысяч евро, но нужно успеть до марта: какие условияПубликация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали, при каких условиях дети-переселенцы могут получить грант на обучение в университете.

Читайте также про USAID на паузе - почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия.

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