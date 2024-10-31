Українці можуть мобілізуватися без візиту в ТЦК: як це зробити
Від початку жовтня 2024 року в Україні почала діяти норма, згідно з якою військовозобов'язані особи, що бажають мобілізуватись у певну частину, можуть це зробити "напряму".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Запорізької обласної державної адміністрації.
В який спосіб українці можуть потрапити до ЗСУ
Заступник начальника обласного ТЦК та СП (начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького ОТЦК та СП) Андрій Якунін нагадав, що мобілізаційні заходи в Україні тривають.
Під час брифінгу в медіацентрі при ОВА він зауважив також, що Збройним силам необхідно "оновлюватись", адже військовослужбовці мають ротації, звільняються за віком, пораненнями тощо.
В цілому нині потрапити до ЗСУ українці можуть кількома способами:
- за контрактом
- по мобілізації (через Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП)
- через рекрутинг (напряму до військової частини)
Якщо військовозобов'язаний мобілізується через ТЦК, він має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і, якщо його визнають придатним до служби, він потрапить до навчального центру, після якого почне нести службу в певній військовій частині.
"Але із жовтня командирам військових частин було дозволено призивати військовозобов'язаних напряму. У такому випадку рекрутери відбирають кандидата. Потім ця людина проходить тестування, співбесіди тощо. На ВЛК її направляє територіальний центр, а призов здійснює військова частина. У такому випадку роль ТЦК та СП мінімізується", - розповів Якунін.
За його словами, військовозобов'язаний гарантовано потрапить в обрану частину після проходження базової військової підготовки (навіть якщо частина не є пріоритетною для комплектування).
Інший варіант потрапити до війська - через рекрутингові центри, що діють у різних регіонах України.
"Війна триває. І вона не десь далеко. Ніхто, крім нас, не захистить нашу країну. Ми повинні відстоювати нашу свободу та незалежність", - підсумував підполковник.
Військовий облік і мобілізація в Україні
Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи (які зараз можна отримати онлайн).
Згідно з постановою Кабінету міністрів №932 від 16 серпня 2024 року, чоловіки віком з 16 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники (зокрема і ті, хто перебуває за кордоном).
Виходячи з цього ми розповідали, чи можуть забрати до ЗСУ чоловіків від 16 до 25 років, а також яка різниця між призовником і військовозобов'язаним.
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