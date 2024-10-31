Украинцы могут мобилизоваться без визита в ТЦК: как это сделать
С начала октября 2024 года в Украине начала действовать норма, согласно которой военнообязанные лица, желающие мобилизоваться в определенную часть, могут это сделать "напрямую".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной администрации.
Каким образом украинцы могут попасть в ВСУ
Заместитель начальника областного ТЦК и СП (начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Запорожского ОТЦК и СП) Андрей Якунин напомнил, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются.
Во время брифинга в медиацентре при ОВА он отметил также, что Вооруженным силам необходимо "обновляться", ведь военнослужащие имеют ротации, увольняются по возрасту, ранениям и т.д.
В целом попасть в ВСУ украинцы могут несколькими способами:
- по контракту
- по мобилизации (через Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП)
- через рекрутинг (напрямую в воинскую часть)
Если военнообязанный мобилизуется через ТЦК, он должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и, если он будет признан годным к службе, он попадет в учебный центр, после которого начнет нести службу в определенной воинской части.
"Но с октября командирам воинских частей было разрешено призывать военнообязанных напрямую. В таком случае рекрутеры отбирают кандидата. Затем этот человек проходит тестирование, собеседования и т.д. На ВВК его направляет территориальный центр, а призыв осуществляет воинская часть. В таком случае роль ТЦК и СП минимизируется", - рассказал Якунин.
По его словам, военнообязанный гарантированно попадет в выбранную часть после прохождения базовой военной подготовки (даже если часть не является приоритетной для комплектования).
Другой вариант попасть в армию - через рекрутинговые центры, действующие в разных регионах Украины.
"Война продолжается. И она не где-то далеко. Никто, кроме нас, не защитит нашу страну. Мы должны отстаивать нашу свободу и независимость", - подытожил подполковник.
Военный учет и мобилизация в Украине
Напомним, во время действия в Украине военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы (которые сейчас можно получить онлайн).
Согласно постановлению Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники (в том числе и те, которые находятся за границей).
Исходя из этого, мы рассказывали, могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет, а также какая разница между призывником и военнообязанным.
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