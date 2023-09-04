Українці можуть безкоштовно зробити гастроскопію: пояснення від МОЗ

Для успішного лікування захворювань органів травної системи важлива комплексна діагностика шлунково-кишкового тракту та органів системи травлення. Саме тому українці можуть зробити гастроскопію безоплатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Що це таке

Езофагогастродуоденоскопія (або гастроскопія) – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального приладу - ендоскопа.

"Гастроскопія дозволяє оглянути внутрішні стінки цих органів, ввести ліки та взяти біоматеріал для дослідження. Дослідження входить до переліку пріоритетних у Програмі медичних гарантій і є безоплатним для пацієнтів у віці понад 50 років", - йдеться у заяві.

З початку року 159 096 пацієнтів безоплатно пройшли діагностику за методом гастроскопії за Програмою медичних гарантій станом на початок серпня.

Ця послуга є безкоштовною

Езофагогастродуоденоскопія входить до пріоритетних медичних послуг у Програмі медичних гарантій та є повністю безоплатною для пацієнтів. Щоб скористатися цією послугою, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря.

"У разі виявлення показів лікар скерує пацієнта на таке обстеження та видасть відповідне направлення. Якщо пацієнтові ще не виповнилося 50 років, але лікар вважає необхідним проведення такого дослідження, він видає направлення - і гастроскопія також буде безоплатною. Необхідно буде тільки записатися в медзаклад, який надає амбулаторні послуги за договором із НСЗУ та має відповідне обладнання", - повідомили у МОЗ.

Якщо потреба в гастроскопії виникла під час стаціонарного лікування, то окремо її оплачувати не потрібно, оскільки вартість процедури також покриває НСЗУ.

Корисна інформація зі сфери медицини

Мультидисциплінарні команди фахівців із реабілітації по всій країні готові в будь-який момент надати послуги з комплексного відновлення людини. При цьому маршрут пацієнта - простий і зрозумілий.

Також громадяни України можуть безкоштовно зробити комп'ютерну томографію. Всі витрати за дослідження оплачує держава.