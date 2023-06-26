Українці можуть отримати безкоштовні послуги з реабілітації: інструкція від МОЗ

Мультидисциплінарні команди фахівців із реабілітації по всій країні готові в будь-який момент надати послуги з комплексного відновлення людини. При цьому маршрут пацієнта - простий і зрозумілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України .

Реабілітаційна допомога - доступна та безоплатна й повністю покривається Національною службою здоров’я України в рамках Програми медичних гарантій.

Враховуючи пацієнтоцентричність послуг, кожна людина, після отримання електронного направлення, може самостійно обрати один із 423 медичних закладів, законтрактованих НСЗУ за пакетами:

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах";

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Щоб розпочати процес реабілітації в амбулаторних умовах – достатньо отримати електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Після – ви можете самостійно обрати зручну для вас лікарню.

Вже в медзакладі вас обстежать лікар із фізичної та реабілітаційної медицини й мультидисциплінарна команда фахівців. Для найбільш ефективної допомоги до цього процесу долучаться:

фізичний терапевт;

ерготерапевт;

сестра медична з реабілітації;

психолог;

протезист (у випадку ампутації);

терапевт мови та мовлення (за необхідності).

В результаті обстеження фахівці з реабілітації спільно з вами розроблять індивідуальний реабілітаційний план. Ця "дорожня карта" включатиме конкретну мету, якої ви плануєте досягти після проходження курсу.

Амбулаторний пакет надання реабілітаційної допомоги передбачає високий обсяг відновлювальних заходів від однієї годин на добу. Тривалість курсу має бути не меншою за 14 днів. При цьому, ви маєте право на 2 реабілітаційні цикли на рік.