Украинцы могут бесплатно сделать гастроскопию: объяснение от Минздрава

Для успешного лечения заболеваний органов пищеварительной системы важна комплексная диагностика желудочно-кишечного тракта и органов системы пищеварения. Именно поэтому украинцы могут сделать гастроскопию бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Что это такое

Эзофагогастродуоденоскопия (или гастроскопия) - это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора - эндоскопа.

"Гастроскопия позволяет осмотреть внутренние стенки этих органов, ввести лекарства и взять биоматериал для исследования. Исследование входит в перечень приоритетных в Программе медицинских гарантий и является бесплатным для пациентов в возрасте старше 50 лет", - говорится в заявлении.

С начала года 159 096 пациентов бесплатно прошли диагностику по методу гастроскопии по Программе медицинских гарантий по состоянию на начало августа.

Эта услуга является бесплатной

Эзофагогастродуоденоскопия входит в число приоритетных медицинских услуг в Программе медицинских гарантий и является полностью бесплатной для пациентов. Чтобы воспользоваться этой услугой, пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу.

"В случае выявления показаний врач направит пациента на такое обследование и выдаст соответствующее направление. Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление - и гастроскопия также будет бесплатной. Необходимо будет только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование", - сообщили в Минздраве.

Если потребность в гастроскопии возникла во время стационарного лечения, то отдельно ее оплачивать не нужно, поскольку стоимость процедуры также покрывает НСЗУ.

Полезная информация из сферы медицины

Мультидисциплинарные команды специалистов по реабилитации по всей стране готовы в любой момент предоставить услуги по комплексному восстановлению человека. При этом маршрут пациента - прост и понятен.

Также граждане Украины могут бесплатно сделать компьютерную томографию. Все расходы по исследованию оплачивает государство.