Українці все менше довіряють США: що показало опитування

Згідно з дослідженням, 55% українців вважають, що Європа продовжує серйозно підтримувати Україну та зацікавлена у завершенні війни на справедливих умовах.

Водночас 33% респондентів переконані, що європейські країни вже втомилися від війни і тиснуть на Київ задля компромісного, але несправедливого миру. Частка тих, хто не визначився з оцінкою ролі ЄС, зросла з 6% на початку жовтня 2025 року до 12%.

Натомість ставлення до Сполучених Штатів демонструє чітку негативну динаміку. Якщо у жовтні 2025 року 52% українців вважали, що США втомилися від війни та схиляють Україну до поступок Росії, то зараз таких уже 59%. Частка тих, хто бачить у США надійного союзника, зменшилася з 38% до 28%.

Соціологи зазначають, що хоча нинішні показники є гіршими, у 2025 році вже фіксувався період ще більшого падіння довіри - найнижчі оцінки були у березні.

Водночас загальний рівень довіри до США і НАТО залишається значно нижчим, ніж рік тому.

Так, за даними КМІС, США нині довіряють лише 18% українців (проти 41% у грудні 2024 року), тоді як не довіряють 52% (зростання з 24%). Ще 30% не змогли визначитися. При цьому соціологи нагадують, що ставлення до звичайних американців залишається позитивним - у травні 2025 року 90% українців добре ставилися до громадян США.

У випадку НАТО довіра також знизилася: організації довіряють 30% респондентів (проти 43% у грудні 2024 року), не довіряють 43% (проти 25%), ще 27% не мають сформованої позиції.

Опитування провели впродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року.

Результати дослідження оприлюднили на тлі продовження переговорів із метою завершення війни Росії проти України.