Общество Образование Деньги Изменения

Украинцы все меньше доверяют США: что показал опрос

Фото: украинцы все меньше доверяют США: что показал опрос (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Доверие украинцев к США и НАТО значительно снизились, в то же время ЕС и в дальнейшем воспринимается как надежный партнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, 55% украинцев считают, что Европа продолжает серьезно поддерживать Украину и заинтересована в завершении войны на справедливых условиях.

В то же время 33% респондентов убеждены, что европейские страны уже устали от войны и давят на Киев ради компромиссного, но несправедливого мира. Доля тех, кто не определился с оценкой роли ЕС, выросла с 6% в начале октября 2025 года до 12%.

Зато отношение к Соединенным Штатам демонстрирует четкую негативную динамику. Если в октябре 2025 года 52% украинцев считали, что США устали от войны и склоняют Украину к уступкам России, то сейчас таких уже 59%. Доля тех, кто видит в США надежного союзника, уменьшилась с 38% до 28%.

Социологи отмечают, что хотя нынешние показатели хуже, в 2025 году уже фиксировался период еще большего падения доверия - самые низкие оценки были в марте.

В то же время общий уровень доверия к США и НАТО остается значительно ниже, чем год назад.

Так, по данным КМИС, США сейчас доверяют лишь 18% украинцев (против 41% в декабре 2024 года), тогда как не доверяют 52% (рост с 24%). Еще 30% не смогли определиться. При этом социологи напоминают, что отношение к обычным американцам остается положительным - в мае 2025 года 90% украинцев хорошо относились к гражданам США.

В случае НАТО доверие также снизилось: организации доверяют 30% респондентов (против 43% в декабре 2024 года), не доверяют 43% (против 25%), еще 27% не имеют сформированной позиции.

Опрос провели в течение 26 ноября-29 декабря 2025 года.

Результаты исследования обнародовали на фоне продолжения переговоров с целью завершения войны России против Украины.

 

Саммит в Париже

Напомним, вчера, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", Украины и США.

По итогам встречи была обнародована Парижская декларация о "надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине", которая, в частности, предусматривает размещение многонациональных сил в Украине после прекращения военных действий.

В то же время Соединенные Штаты не подписали Парижскую декларацию, принятую по итогам заседания "коалиции решительных".

Кроме того, из финального текста документа убрали формулировку об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторной агрессии России.

