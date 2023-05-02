Українці мають здати наявну в них зброю після закінчення війни, - Клименко

"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін наприклад", - сказав він.

Клименко також зазначив, що наразі ведеться робота над законом про обіг цивільної зброї - точиться багато дискусій.

Так, за його словами, слід зробити все для того, щоб українці відчували безпеку.

"Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам - це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання", - зазначив голова МВС.

Окрім того, Клименко наголосив, що уся зброя, яку МВС видало українцям на початку повномасштабної війни, повністю облікована.

Нагадаємо, єдиний реєстр зброї хочуть запустити в Україні у червні.

РБК-Україна повідомляло, який вигляд матиме реєстр.

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