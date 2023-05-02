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Украинцы должны сдать имеющееся у них оружие после окончания войны, - Клименко

Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

После окончания действия военного положения украинцам будет необходимо сдать или продать оружие, которое есть у них на руках, или переделать его на разрешенный вид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Украины Игоря Клименко "Интерфакс-Украина".

"По завершении военного положения оружие будет собственностью государства. Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин, например", - сказал он.

Клименко также отметил, что сейчас ведется работа над законом об обороте гражданского оружия - идет много дискуссий.

Так, по его словам, нужно сделать все для того, чтобы украинцы чувствовали безопасность.

"Возвращение ощущения безопасности после войны нашим гражданам - это первое, что должно сделать государство и непосредственно система МВД. Для этого оружие должно быть учтено, контролировано и должны быть четко выписаны правила его ношения или использования", - отметил глава МВД.

Кроме того, Клименко подчеркнул, что все оружие, которое МВД выдало украинцам в начале полномасштабной войны, полностью учтено.

Напомним, единственный реестр оружия хотят запустить в Украине в июне.

РБК-Украина сообщало, как будет выглядеть реестр.

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КлименкоМинистерство внутренних дел Украины