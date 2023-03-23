Клименко розповів, коли в Україні запустять реєстр зброї

Єдиний реєстр зброї планують запустити в Україні рівно через три місяці. Він має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За його словами, перші кроки, які робляться вже зараз, - це розробка єдиного реєстру зброї, який дозволить в електронному форматі обмінюватися даними.

"Можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через три місяці - 23 червня 2023 року", - сказав Клименко.

РБК-Україна повідомляло, який вигляд матиме єдиний реєстр зброї.

Тим часом НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва озброєння для України.

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