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Українці масово виїжджають з Польщі: Євростат назвав цифри

05:51 05.09.2026 Сб
2 хв
За липень кількість українців зі статусом захисту в Польщі впала на 8 тисяч
aimg Катерина Коваль
Фото: українські біженці їдуть з Польщі (Getty Images)

Дедалі більше українських біженців залишають Польщу - за даними Євростату, лише в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на 8,11 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Наскільки скоротилася кількість українців у Польщі

За даними Євростату, станом на липень кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі становить 953,1 тисячі осіб - це на 8,11 тисячі менше, ніж місяцем раніше.

У червні країну покинули 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС.

Куди переїжджають українці

У Німеччині станом на червень перебувало близько 1,29 мільйона отримувачів захисту - це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Проте дедалі частіше вибором українців, які виїжджають з Польщі, стає Чехія - там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб.

Значну кількість зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч).

Українці залишаються найбільшою групою в ЄС

Попри виїзд частини переселенців з Польщі, українці й надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. У червні за таким статусом звернулися понад 24 тисячі громадян України, а їхня частка серед усіх, хто перебуває під захистом, становила 98,5%.

Наприкінці серпня ми розповідали, що частина українців у Польщі ризикує втратити виплати з 1 вересня - тим, хто оформив статус тимчасового захисту без закордонного паспорта, потрібно було підтвердити особу, інакше статус анулюють, а виплати за програмою "800+" припинять.

Раніше ми також повідомляли, що більшість поляків пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками довкола історичної пам'яті та соціальними виплатами - лише 7% поляків заявили, що ставлення до громадян України не змінилося.

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