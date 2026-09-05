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Украинцы массово уезжают из Польши: Евростат назвал цифры

05:51 05.09.2026 Сб
2 мин
За июль количество украинцев со статусом защиты в Польше упало на 8 тысяч
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинские беженцы уезжают из Польши (Getty Images)

Все больше украинских беженцев покидают Польшу - по данным Евростата, только в июле количество граждан Украины со статусом временной защиты в стране сократилось на 8,11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Насколько сократилось количество украинцев в Польше

По данным Евростата, по состоянию на июль количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше составляет 953,1 тысячи человек - это на 8,11 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

В июне страну покинули 6,3 тысячи украинцев, которые пользовались временной защитой ЕС.

Куда переезжают украинцы

В Германии на июнь находилось около 1,29 миллиона получателей защиты - это по-прежнему наибольшее количество среди стран ЕС. Однако все чаще выбором уезжающих из Польши украинцев становится Чехия - там на конец июня находилось около 381 тысячи человек.

Значительное количество зафиксировали также в Испании (272,3 тысячи), Румынии (219,4 тысячи) и Словакии (149 тысяч).

Украинцы остаются самой большой группой в ЕС

Несмотря на выезд части переселенцев из Польши, украинцы продолжают оставаться самой многочисленной группой среди получателей временной защиты в Евросоюзе. В июне за таким статусом обратились более 24 тысяч граждан Украины, а их доля среди всех, кто находится под защитой, составила 98,5%.

В конце августа мы рассказывали, что часть украинцев в Польше рискует потерять выплаты с 1 сентября - тем, кто оформил статус временной защиты без загранпаспорта, нужно было подтвердить личность, иначе статус аннулируют, а выплаты по программе "800+" прекратят.

Ранее мы также сообщали, что большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами - только 7% поляков заявили, что отношение к гражданам Украины не изменилось.

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