Украинцы массово уезжают из Польши: Евростат назвал цифры

Насколько сократилось количество украинцев в Польше

По данным Евростата, по состоянию на июль количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше составляет 953,1 тысячи человек - это на 8,11 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

В июне страну покинули 6,3 тысячи украинцев, которые пользовались временной защитой ЕС.

Куда переезжают украинцы

В Германии на июнь находилось около 1,29 миллиона получателей защиты - это по-прежнему наибольшее количество среди стран ЕС. Однако все чаще выбором уезжающих из Польши украинцев становится Чехия - там на конец июня находилось около 381 тысячи человек.

Значительное количество зафиксировали также в Испании (272,3 тысячи), Румынии (219,4 тысячи) и Словакии (149 тысяч).

Украинцы остаются самой большой группой в ЕС

Несмотря на выезд части переселенцев из Польши, украинцы продолжают оставаться самой многочисленной группой среди получателей временной защиты в Евросоюзе. В июне за таким статусом обратились более 24 тысяч граждан Украины, а их доля среди всех, кто находится под защитой, составила 98,5%.