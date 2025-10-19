Українці масово оновлюють житло: які ціни на ремонт і будівництво у 2025 році

Будівельні та ремонтні роботи залишаються серед найпопулярніших послуг у категорії "Бізнес та послуги" на OLX. Українці активно купують нове житло, ремонтують квартири й відновлюють старі сільські будинки, а тренд на реновацію лише посилюється.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX.
Користувачі можуть знайти виконавця під будь-який запит - від дрібних робіт до будівництва "під ключ". Найдорожчими залишаються роботи з будівництва "під ключ" - медіанна ціна сягає 2 000 гривень за м².
Інші середні показники:
OLX уточнює, що у більшості оголошень вартість вказана за квадратний метр, годину чи обсяг робіт, тому фінальну суму потрібно узгоджувати безпосередньо з виконавцем.
Найбільше відгуків на платформі мають:
Найменший попит - на встановлення та ремонт систем безпеки (59 відгуків на оголошення).
Найактивніше українці замовляють ремонт і будівництво у великих містах.
Лідери за кількістю відгуків:
Зокрема, у столиці найбільше шукають оздоблення та ремонт (понад 3 200 відгуків) і ремонт "під ключ" (502).
Тренд на реновацію стає не лише економічно доцільним, а й соціально значущим - українці дедалі частіше обирають відновлення житла замість купівлі нового, що підтримує внутрішній ринок послуг і створює нові можливості для фахівців у сфері будівництва.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році ремонт квартир в Україні подорожчав у середньому на 25%. Причини - інфляція, зростання цін на матеріали та нестача майстрів. Щоб зекономити, експерти радять заздалегідь планувати бюджет, обирати матеріали самостійно, уникати складних дизайнерських рішень і закладати резерв 20-30% на непередбачувані витрати.
Також ми розповідали, що фахівці радять планувати ремонт з урахуванням сезону. Влітку роботи виконують швидше, але дорожче через високий попит. Взимку ціни нижчі, однак складніше з логістикою, тоді як весна й осінь вважаються оптимальним часом для балансу вартості та умов.