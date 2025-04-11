Ремонт квартири б'є по кишені? Як та на чому можна зекономити

Ремонт у квартирі завжди був дорогим та складним завданням. В цьому році ціни зросли ще більше.

Скільки коштує сучасний ремонт та як зменшити його вартість – в матеріалі РБК-Україна

Як піднялись ціни у 2025 році

У 2025 році ціни на ремонт квартир в Україні значно виросли порівняно з минулим роком. Це сталося через загальну інфляцію, підвищення цін на матеріали, а також дефіцит кваліфікованих працівників. Вартість робіт залежить не тільки від типу ремонту, але й від регіону – в Києві ціни, як правило, вищі, ніж у регіонах.

Наприклад, торік вартість ремонту "під ключ" в Києві була близько 600–750 доларів за квадратний метр.

“У 2025 році вартість одного квадратного метра може коливатись в межах 800–1000 доларів. В середньому вартість ремонтних робіт “під ключ”, що включають дизайн, роботу, матеріали, меблі на замовлення, без техніки, дверей та вікон виросла на 25%”, - розповіли РБК-Україна в компанії BORISSTUDIO.

Підвищення вартості ремонту пов'язане зі зростанням цін на будівельні матеріали, таких як фарба, плитка, сантехніка та інше. Крім того, існують значні відмінності у ціні залежно від складності ремонту: той самий ремонт «під ключ» може бути ще дорожчим, якщо в нього буде входити 3D–проєктування, розробка індивідуального дизайну, повне меблювання та декор.

Яка вартість сучасного ремонту

Капітальний ремонт передбачає достатньо широкий перелік робіт – демонтажні та підготовчі роботи, монтаж, вирівнювання стін і стель, встановлення нових інженерних систем (електропроводка, водопостачання, опалення) і обов’язково використання якісних матеріалів. Його вартість становить від 300 до 400 доларів за квадратний метр. Для однокімнатної квартири площею 40 квадратів капітальний ремонт обійдеться в межах від 12 до 16 тисяч доларів.

Ремонт "під ключ" включає повний комплекс послуг – від проєктування інтер'єру до закупівлі меблів та їх встановлення. В результаті ви отримаєте готову до проживання квартиру, де вже буде все – від стін до останнього декору. Це достатньо витратний варіант, але й найбільш зручний для тих, хто хоче уникнути зайвих турбот. Тут варто врахувати, що встановлення вікон, дверей та техніки в прайс не входить. Вартість такого ремонту для квартири на 40 квадратів складе від 36 до 44 тисяч доларів, залежно від рівня вартості матеріалів та інтер'єрних рішень.

Фото: Як можна заощадити під час ремонту (Getty Images)

Наявність фінансової подушки закладеної до бюджету на ремонт іноді відіграє вирішальну роль для термінів завершення робіт. При плануванні стандартних ремонтних робіт “під ключ” на вторинному ринку житла, варто до бюджету закласти запас у розмірі 20-30% на непередбачувані витрати.

Зазначені ціни є орієнтовними та можуть варіюватися залежно від регіону, підрядника, складності проєкту та вимог замовника. Вартість ремонту "під ключ" у великих містах, зокрема в Києві, як правило, вища через підвищений попит та витрати на матеріали. Також важливо враховувати індивідуальні потреби та побажання, які можуть значно змінити загальну вартість ремонту.

Як зекономити витрати на ремонт

Заощадити на ремонті можна, якщо ретельно підходити до планування та вибору матеріалів і послуг. Ось кілька порад:

Плануйте свій бюджет. Перед початком ремонту важливо чітко визначити бюджет і обов’язково тримати його в межах. Важливо врахувати всі можливі витрати, включаючи роботу підрядників, матеріали та непередбачувані витрати. Обирайте самостійно матеріали. Не обов’язково використовувати "елітні" матеріали, щоб досягти гарного результату. Є безліч доступних варіантів плитки, фарб, лінолеуму та шпалер, які поєднують якість, гарний вигляд та доступну ціну. Якщо обрати матеріали середнього цінового сегмента, можна зекономити до 20–30% від вартості ремонту. Уникайте зайвих дизайнерських рішень. Складні дизайнерські елементи, ексклюзивні меблі або декоративні елементи можуть значно підвищити загальну вартість ремонту. Краще обрати більш прості рішення, які все одно будуть виглядати стильно.

Якщо ви оберете стратегію помірної економії, можна значно знизити витрати, не знижуючи якості ремонту. Правильний вибір матеріалів і економія на деяких етапах ремонту дозволять зберегти бюджет і водночас досягти хорошого результату.