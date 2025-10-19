Украинцы массово обновляют жилье: какие цены на ремонт и строительство в 2025 году

Строительные и ремонтные работы остаются среди самых популярных услуг в категории "Бизнес и услуги" на OLX. Украинцы активно покупают новое жилье, ремонтируют квартиры и восстанавливают старые сельские дома, а тренд на реновацию только усиливается.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.
Пользователи могут найти исполнителя под любой запрос - от мелких работ до строительства "под ключ". Самыми дорогими остаются работы по строительству "под ключ" - медианная цена достигает 2 000 гривен за м².
Другие средние показатели:
OLX уточняет, что в большинстве объявлений стоимость указана за квадратный метр, час или объем работ, поэтому финальную сумму нужно согласовывать непосредственно с исполнителем.
Больше всего отзывов на платформе имеют:
Наименьший спрос - на установку и ремонт систем безопасности (59 отзывов на объявление).
Активнее всего украинцы заказывают ремонт и строительство в крупных городах.
Лидеры по количеству откликов:
В частности, в столице больше всего ищут отделку и ремонт (более 3 200 отзывов) и ремонт "под ключ" (502).
Тренд на реновацию становится не только экономически целесообразным, но и социально значимым - украинцы все чаще выбирают восстановление жилья вместо покупки нового, что поддерживает внутренний рынок услуг и создает новые возможности для специалистов в сфере строительства.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году ремонт квартир в Украине подорожал в среднем на 25%. Причины - инфляция, рост цен на материалы и нехватка мастеров. Чтобы сэкономить, эксперты советуют заранее планировать бюджет, выбирать материалы самостоятельно, избегать сложных дизайнерских решений и закладывать резерв 20-30% на непредвиденные расходы.
Также мы рассказывали, что специалисты советуют планировать ремонт с учетом сезона. Летом работы выполняют быстрее, но дороже из-за высокого спроса. Зимой цены ниже, однако сложнее с логистикой, тогда как весна и осень считаются оптимальным временем для баланса стоимости и условий.