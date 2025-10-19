RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцы массово обновляют жилье: какие цены на ремонт и строительство в 2025 году

Фото: Ремонт в квартире (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Строительные и ремонтные работы остаются среди самых популярных услуг в категории "Бизнес и услуги" на OLX. Украинцы активно покупают новое жилье, ремонтируют квартиры и восстанавливают старые сельские дома, а тренд на реновацию только усиливается.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Сколько стоят услуги в 2025 году

Пользователи могут найти исполнителя под любой запрос - от мелких работ до строительства "под ключ". Самыми дорогими остаются работы по строительству "под ключ" - медианная цена достигает 2 000 гривен за м².

Другие средние показатели:

  • вентиляция и кондиционирование - 1 500 гривен;
  • электромонтаж, сварка, монтаж окон и дверей - 1 000 гривен;
  • бурение скважин - 800 гривен;
  • системы безопасности - 738 гривен;
  • сантехника, ландшафтные и ремонтные работы - 500-550 гривен;
  • демонтаж, отделка, проектирование - от 300 гривен.

OLX уточняет, что в большинстве объявлений стоимость указана за квадратный метр, час или объем работ, поэтому финальную сумму нужно согласовывать непосредственно с исполнителем.

Самые популярные услуги

Больше всего отзывов на платформе имеют:

  • строительные работы - более 16 тысяч;
  • отделка и ремонт - около 11 тысяч;
  • сантехнические услуги - 6 тысяч;
  • электромонтаж и монтаж окон, дверей - по 3 тысячи.

Наименьший спрос - на установку и ремонт систем безопасности (59 отзывов на объявление).

Где ищут мастеров больше всего

Активнее всего украинцы заказывают ремонт и строительство в крупных городах.

Лидеры по количеству откликов:

  • Днепропетровская область - более 2 255;
  • Киевская область - 1 940;
  • Львовская область - 1 966;
  • Киев - 1 718.

В частности, в столице больше всего ищут отделку и ремонт (более 3 200 отзывов) и ремонт "под ключ" (502).

Тренд на реновацию становится не только экономически целесообразным, но и социально значимым - украинцы все чаще выбирают восстановление жилья вместо покупки нового, что поддерживает внутренний рынок услуг и создает новые возможности для специалистов в сфере строительства.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году ремонт квартир в Украине подорожал в среднем на 25%. Причины - инфляция, рост цен на материалы и нехватка мастеров. Чтобы сэкономить, эксперты советуют заранее планировать бюджет, выбирать материалы самостоятельно, избегать сложных дизайнерских решений и закладывать резерв 20-30% на непредвиденные расходы.

Также мы рассказывали, что специалисты советуют планировать ремонт с учетом сезона. Летом работы выполняют быстрее, но дороже из-за высокого спроса. Зимой цены ниже, однако сложнее с логистикой, тогда как весна и осень считаются оптимальным временем для баланса стоимости и условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье