Українці масово оновлюють житло: які ціни на ремонт і будівництво у 2025 році

Будівельні та ремонтні роботи залишаються серед найпопулярніших послуг у категорії "Бізнес та послуги" на OLX. Українці активно купують нове житло, ремонтують квартири й відновлюють старі сільські будинки, а тренд на реновацію лише посилюється.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX.

Скільки коштують послуги у 2025 році

Користувачі можуть знайти виконавця під будь-який запит - від дрібних робіт до будівництва "під ключ". Найдорожчими залишаються роботи з будівництва "під ключ" - медіанна ціна сягає 2 000 гривень за м².

Інші середні показники:

вентиляція та кондиціонування - 1 500 гривень;

електромонтаж, зварювання, монтаж вікон і дверей - 1 000 гривень;

буріння свердловин - 800 гривень;

системи безпеки - 738 гривень;

сантехніка, ландшафтні та ремонтні роботи - 500-550 гривень;

демонтаж, оздоблення, проєктування - від 300 гривень.

OLX уточнює, що у більшості оголошень вартість вказана за квадратний метр, годину чи обсяг робіт, тому фінальну суму потрібно узгоджувати безпосередньо з виконавцем.

Найпопулярніші послуги

Найбільше відгуків на платформі мають:

будівельні роботи - понад 16 тисяч;

оздоблення та ремонт - близько 11 тисяч;

сантехнічні послуги - 6 тисяч;

електромонтаж і монтаж вікон, дверей - по 3 тисячі.

Найменший попит - на встановлення та ремонт систем безпеки (59 відгуків на оголошення).

Де шукають майстрів найбільше

Найактивніше українці замовляють ремонт і будівництво у великих містах.

Лідери за кількістю відгуків:

Дніпропетровська область - понад 2 255;

Київська область - 1 940;

Львівська область - 1 966;

Київ - 1 718.

Зокрема, у столиці найбільше шукають оздоблення та ремонт (понад 3 200 відгуків) і ремонт "під ключ" (502).

Тренд на реновацію стає не лише економічно доцільним, а й соціально значущим - українці дедалі частіше обирають відновлення житла замість купівлі нового, що підтримує внутрішній ринок послуг і створює нові можливості для фахівців у сфері будівництва.