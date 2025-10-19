ua en ru
Українці масово оновлюють житло: які ціни на ремонт і будівництво у 2025 році

Неділя 19 жовтня 2025 06:40
Українці масово оновлюють житло: які ціни на ремонт і будівництво у 2025 році Фото: Ремонт у квартирі (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Будівельні та ремонтні роботи залишаються серед найпопулярніших послуг у категорії "Бізнес та послуги" на OLX. Українці активно купують нове житло, ремонтують квартири й відновлюють старі сільські будинки, а тренд на реновацію лише посилюється.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX.

Скільки коштують послуги у 2025 році

Користувачі можуть знайти виконавця під будь-який запит - від дрібних робіт до будівництва "під ключ". Найдорожчими залишаються роботи з будівництва "під ключ" - медіанна ціна сягає 2 000 гривень за м².

Інші середні показники:

  • вентиляція та кондиціонування - 1 500 гривень;
  • електромонтаж, зварювання, монтаж вікон і дверей - 1 000 гривень;
  • буріння свердловин - 800 гривень;
  • системи безпеки - 738 гривень;
  • сантехніка, ландшафтні та ремонтні роботи - 500-550 гривень;
  • демонтаж, оздоблення, проєктування - від 300 гривень.

OLX уточнює, що у більшості оголошень вартість вказана за квадратний метр, годину чи обсяг робіт, тому фінальну суму потрібно узгоджувати безпосередньо з виконавцем.

Найпопулярніші послуги

Найбільше відгуків на платформі мають:

  • будівельні роботи - понад 16 тисяч;
  • оздоблення та ремонт - близько 11 тисяч;
  • сантехнічні послуги - 6 тисяч;
  • електромонтаж і монтаж вікон, дверей - по 3 тисячі.

Найменший попит - на встановлення та ремонт систем безпеки (59 відгуків на оголошення).

Де шукають майстрів найбільше

Найактивніше українці замовляють ремонт і будівництво у великих містах.

Лідери за кількістю відгуків:

  • Дніпропетровська область - понад 2 255;
  • Київська область - 1 940;
  • Львівська область - 1 966;
  • Київ - 1 718.

Зокрема, у столиці найбільше шукають оздоблення та ремонт (понад 3 200 відгуків) і ремонт "під ключ" (502).

Тренд на реновацію стає не лише економічно доцільним, а й соціально значущим - українці дедалі частіше обирають відновлення житла замість купівлі нового, що підтримує внутрішній ринок послуг і створює нові можливості для фахівців у сфері будівництва.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році ремонт квартир в Україні подорожчав у середньому на 25%. Причини - інфляція, зростання цін на матеріали та нестача майстрів. Щоб зекономити, експерти радять заздалегідь планувати бюджет, обирати матеріали самостійно, уникати складних дизайнерських рішень і закладати резерв 20-30% на непередбачувані витрати.

Також ми розповідали, що фахівці радять планувати ремонт з урахуванням сезону. Влітку роботи виконують швидше, але дорожче через високий попит. Взимку ціни нижчі, однак складніше з логістикою, тоді як весна й осінь вважаються оптимальним часом для балансу вартості та умов.

