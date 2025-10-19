Украинцы массово обновляют жилье: какие цены на ремонт и строительство в 2025 году

Строительные и ремонтные работы остаются среди самых популярных услуг в категории "Бизнес и услуги" на OLX. Украинцы активно покупают новое жилье, ремонтируют квартиры и восстанавливают старые сельские дома, а тренд на реновацию только усиливается.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Сколько стоят услуги в 2025 году

Пользователи могут найти исполнителя под любой запрос - от мелких работ до строительства "под ключ". Самыми дорогими остаются работы по строительству "под ключ" - медианная цена достигает 2 000 гривен за м².

Другие средние показатели:

вентиляция и кондиционирование - 1 500 гривен;

электромонтаж, сварка, монтаж окон и дверей - 1 000 гривен;

бурение скважин - 800 гривен;

системы безопасности - 738 гривен;

сантехника, ландшафтные и ремонтные работы - 500-550 гривен;

демонтаж, отделка, проектирование - от 300 гривен.

OLX уточняет, что в большинстве объявлений стоимость указана за квадратный метр, час или объем работ, поэтому финальную сумму нужно согласовывать непосредственно с исполнителем.

Самые популярные услуги

Больше всего отзывов на платформе имеют:

строительные работы - более 16 тысяч;

отделка и ремонт - около 11 тысяч;

сантехнические услуги - 6 тысяч;

электромонтаж и монтаж окон, дверей - по 3 тысячи.

Наименьший спрос - на установку и ремонт систем безопасности (59 отзывов на объявление).

Где ищут мастеров больше всего

Активнее всего украинцы заказывают ремонт и строительство в крупных городах.

Лидеры по количеству откликов:

Днепропетровская область - более 2 255;

Киевская область - 1 940;

Львовская область - 1 966;

Киев - 1 718.

В частности, в столице больше всего ищут отделку и ремонт (более 3 200 отзывов) и ремонт "под ключ" (502).

Тренд на реновацию становится не только экономически целесообразным, но и социально значимым - украинцы все чаще выбирают восстановление жилья вместо покупки нового, что поддерживает внутренний рынок услуг и создает новые возможности для специалистов в сфере строительства.