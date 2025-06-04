Українці масово купують "молоді" авто: що приховують продавці і чому це ризик

Стійкий стереотип - вживаний автомобіль має бути максимально молодий і з мінімальним пробігом. Звідки взялося таке твердження і що насправді з ним не так?
Про те, які критерії насправді слід брати до уваги при покупці вживаної машини, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Взагалі-то критеріїв підбору вживаної машини два - не тільки вік, а й пробіг. Який теж бажано мати якомога меншим. Але пробіг, як відомо, доволі легко змотати, а змінити вік неможливо - ані в паперах, ані в реальності.
Власне, плюсів у молодої роками вживаної машини більше.
Таким чином, молода роками машина приваблива для покупця за кількома важливими причинами: вона складається з молодих компонентів і дає покупцеві отримати машину з великим залишком ресурсу.
Якщо йдеться про автомобіль одного з останніх поколінь, не дуже важливо, скільки саме машині років і які показання на її одометрі – не менш суттєво, в якому стані перебуває конкретний екземпляр.
Автомобіль, за яким ретельно доглядали, зазвичай служить довше, ніж менш уживаний, але занедбаний власником. Є достатньо методик та інструментів, щоб визначити реальний стан вживаної машини.
Ще один ключовий аспект - режим експлуатації авто і його сервісна історія. Добре, якщо машина більшу частину своїх кілометрів проїхала швидкісними трасами у сталих режимах. Так само як і вчасні заміни олив, витратних деталей і своєчасні технічні інспекції.
Для детального аналізу стану автомобіля через його історію можна вжити певних заходів. Наприклад, "родословну" автомобіля можна прослідкувати в офіційного дилера, у базах страхових компаній, центрах реєстрації, в тому числі і закордонних.
І до речі, чим молодшою буде машина, тим більше шансів здобути достовірну інформацію про її пробіг, попередні аварії, ремонти та інші значущі моменти.
Проте, скромний вік - не гарантія прийнятного стану машини. Перш за все тому, що є кілька іпостасей, в яких автомобіль середнього за європейськими мірками класу може за два-три роки повністю виробити ресурс двигуна і трансмісії.
Наприклад, це лізингові машини з корпоративних парків, транспорт різного роду мерчендайзерів і торгових представників, зрештою, таксі, які в розвинених країнах довго зберігають у гарному вигляді інтер’єр та екстер’єр.
На цьому фоні недобросовісні маклери свідомо обирають на закордонних аукціонах максимально молоді машини з максимально великим пробігом (тобто дуже дешеві).
І користуючись прихильністю водіїв до авто молодого віку, такі нечесні перекупники змотують показники одометра, щоб легко знайти покупця на екземпляр з гранично зношеними мотором, коробкою передач і ходовою частиною.
Фото: невеликий вік авто - не гарантія його надійної роботи (Getty Images)
Реальний стан машини – ось що має бути останнім чинником, який впливає на рішення щодо покупки. Хоча починати вибір варто справді з наймолодших екземплярів – вони таки мають дещо, чого не знайти на машинах поважного віку.
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При підготовці статті були використані матеріали Autoсentre та "Autobild Україна".