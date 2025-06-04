Українці масово купують "молоді" авто: що приховують продавці і чому це ризик

Чому молодий автомобіль краще

Взагалі-то критеріїв підбору вживаної машини два - не тільки вік, а й пробіг. Який теж бажано мати якомога меншим. Але пробіг, як відомо, доволі легко змотати, а змінити вік неможливо - ані в паперах, ані в реальності.

Власне, плюсів у молодої роками вживаної машини більше.

Кузов. В першу чергу молода машина хороша тим, що в її кузові ще немає корозії. А якщо є, то лише в мінімальному, початковому стані. Як відомо, саме стан кузова визначає строк життя автомобіля. І при тому кузовний ремонт є найдорожчим з усіх видів ремонту.

В першу чергу молода машина хороша тим, що в її кузові ще немає корозії. А якщо є, то лише в мінімальному, початковому стані. Як відомо, саме стан кузова визначає строк життя автомобіля. І при тому кузовний ремонт є найдорожчим з усіх видів ремонту. Матеріали . Важливо, що у молодого роками екземпляра ще "свіжі" всі конструкційні матеріали (пластики, композити, гума). Адже саме від них великою мірою залежить працездатність датчиків, надійність системи охолодження та інших вразливих до старіння компонентів.

. Важливо, що у молодого роками екземпляра ще "свіжі" всі конструкційні матеріали (пластики, композити, гума). Адже саме від них великою мірою залежить працездатність датчиків, надійність системи охолодження та інших вразливих до старіння компонентів. Пробіг. Молода машина автоматично має більше шансів на реально малий пробіг: проїхати на рік більше 50 – 60 тисяч км пересічному користувачеві малореально.

Таким чином, молода роками машина приваблива для покупця за кількома важливими причинами: вона складається з молодих компонентів і дає покупцеві отримати машину з великим залишком ресурсу.

Фото: молодий за роками автомобіль може приховувати ряд проблем для нового власника (media.vw.com)

Реальний стан авто

Якщо йдеться про автомобіль одного з останніх поколінь, не дуже важливо, скільки саме машині років і які показання на її одометрі – не менш суттєво, в якому стані перебуває конкретний екземпляр.

Автомобіль, за яким ретельно доглядали, зазвичай служить довше, ніж менш уживаний, але занедбаний власником. Є достатньо методик та інструментів, щоб визначити реальний стан вживаної машини.

Ще один ключовий аспект - режим експлуатації авто і його сервісна історія. Добре, якщо машина більшу частину своїх кілометрів проїхала швидкісними трасами у сталих режимах. Так само як і вчасні заміни олив, витратних деталей і своєчасні технічні інспекції.

Історія автомобіля

Для детального аналізу стану автомобіля через його історію можна вжити певних заходів. Наприклад, "родословну" автомобіля можна прослідкувати в офіційного дилера, у базах страхових компаній, центрах реєстрації, в тому числі і закордонних.

І до речі, чим молодшою буде машина, тим більше шансів здобути достовірну інформацію про її пробіг, попередні аварії, ремонти та інші значущі моменти.

Мінуси молодого авто

Проте, скромний вік - не гарантія прийнятного стану машини. Перш за все тому, що є кілька іпостасей, в яких автомобіль середнього за європейськими мірками класу може за два-три роки повністю виробити ресурс двигуна і трансмісії.

Наприклад, це лізингові машини з корпоративних парків, транспорт різного роду мерчендайзерів і торгових представників, зрештою, таксі, які в розвинених країнах довго зберігають у гарному вигляді інтер’єр та екстер’єр.

На цьому фоні недобросовісні маклери свідомо обирають на закордонних аукціонах максимально молоді машини з максимально великим пробігом (тобто дуже дешеві).

І користуючись прихильністю водіїв до авто молодого віку, такі нечесні перекупники змотують показники одометра, щоб легко знайти покупця на екземпляр з гранично зношеними мотором, коробкою передач і ходовою частиною.

Фото: невеликий вік авто - не гарантія його надійної роботи (Getty Images)

Висновок

Реальний стан машини – ось що має бути останнім чинником, який впливає на рішення щодо покупки. Хоча починати вибір варто справді з наймолодших екземплярів – вони таки мають дещо, чого не знайти на машинах поважного віку.