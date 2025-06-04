Украинцы массово покупают "молодые" авто: что скрывают продавцы и почему это риск

Устойчивый стереотип - подержанный автомобиль должен быть максимально молодой и с минимальным пробегом. Откуда взялось такое утверждение и что на самом деле с ним не так?
О том, какие критерии на самом деле следует принимать во внимание при покупке подержанной машины, читайте в материале РБК-Украина.
Вообще-то критериев подбора подержанной машины два - не только возраст, но и пробег. Который тоже желательно иметь как можно меньшим. Но пробег, как известно, довольно легко смотать, а изменить возраст невозможно - ни в бумагах, ни в реальности.
Собственно, плюсов у молодой годами подержанной машины больше.
Таким образом, молодая годами машина привлекательна для покупателя по нескольким важным причинам: она состоит из молодых компонентов и дает покупателю получить машину с большим остатком ресурса.
Если речь идет об автомобиле одного из последних поколений, не очень важно, сколько именно машине лет и какие показания на ее одометре - не менее существенно, в каком состоянии находится конкретный экземпляр.
Автомобиль, за которым тщательно ухаживали, обычно служит дольше, чем менее подержанный, но запущенный владельцем. Есть достаточно методик и инструментов, чтобы определить реальное состояние подержанной машины.
Еще один ключевой аспект - режим эксплуатации авто и его сервисная история. Хорошо, если машина большую часть своих километров проехала по скоростным трассам в постоянных режимах. Равно как и своевременные замены масел, расходных деталей и своевременные технические инспекции.
Для детального анализа состояния автомобиля через его историю можно предпринять определенные меры. Например, "родословную" автомобиля можно проследить у официального дилера, в базах страховых компаний, центрах регистрации, в том числе и зарубежных.
И кстати, чем моложе будет машина, тем больше шансов получить достоверную информацию о ее пробеге, предыдущих авариях, ремонтах и других значимых моментах.
Тем не менее, скромный возраст - не гарантия приемлемого состояния машины. Прежде всего потому, что есть несколько ипостасей, в которых автомобиль среднего по европейским меркам класса может за два-три года полностью выработать ресурс двигателя и трансмиссии.
Например, это лизинговые машины из корпоративных парков, транспорт разного рода мерчендайзеров и торговых представителей, наконец, такси, которые в развитых странах долго сохраняют в хорошем виде интерьер и экстерьер.
На этом фоне недобросовестные маклеры сознательно выбирают на зарубежных аукционах максимально молодые машины с максимально большим пробегом (то есть очень дешевые).
И пользуясь благосклонностью водителей к авто молодого возраста, такие нечестные перекупщики сматывают показатели одометра, чтобы легко найти покупателя на экземпляр с предельно изношенными мотором, коробкой передач и ходовой частью.
Фото: небольшой возраст авто - не гарантия его надежной работы (Getty Images)
Реальное состояние машины - вот что должно быть последним фактором, который влияет на решение о покупке. Хотя начинать выбор стоит действительно с самых молодых экземпляров - они таки имеют кое-что, чего не найти на машинах почтенного возраста.
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При подготовке статьи были использованы материалы Autoсentre и "Autobild Украина".