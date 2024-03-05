Українці в лютому купили майже 5,7 тисячі нових машин: названо лідерів ринку

Найкращий результат місяця продемонструвала Toyota з показником у 858 проданих авто. Це на 70% більше, ніж торік. Другою за кількістю проданих машин була компанія Renault - 706 штук (64%). На третьому місці опинився Volkswagen із 472 проданими машинами (+53%). Також у ТОП-5 місяці потрапили: Skoda – 452 машин (+38%) та Peugeot – 348 штук (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку вже кілька місяців поспіль залишається кросовер Renault Duster. Загалом, з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тисяч нових легкових авто, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

П'ятірка найпопулярніших авто українського ринку у лютому виглядає так:

Renault Duster – 603 штук.

Toyota RAV-4 – 298 штук.

Volkswagen ID.4 – 257 штук.

Peugeot 301 – 196 штук.

Skoda Scala – 156 штук.

Український ринок автомобілів у 2024 році

Українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Стосовно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу найпопулярніших авто в Україні закріпився Volkswagen з результатом 476 машин.

За весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.