Украинцы в феврале купили почти 5,7 тысячи новых машин: названы лидеры рынка

Лучший результат месяца продемонстрировала Toyota с показателем в 858 проданных авто. Это на 70% больше, чем в прошлом. Второй по количеству проданных машин была компания Renault – 706 штук (+64%). На третьем месте оказался Volkswagen с 472 проданными машинами (+53%). Также в ТОП-5 месяца попали: Skoda – 452 машин (+38%) и Peugeot – 348 штук (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке уже несколько месяцев подряд остается кроссовер Renault Duster. Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тысяч новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Пятерка самых популярных авто украинского рынка в феврале выглядит так:

Renault Duster - 603 штук.

Toyota RAV-4 - 298 штук.

Volkswagen ID.4 - 257 штук.

Peugeot 301 - 196 штук.

Skoda Scala - 156 штук.

Украинский рынок автомобилей в 2024 году

Украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей, это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала Renault – 504 единицы. На третьем месте в рейтинге самых продаваемых авто в Украине закрепился Volkswagen с результатом 476 машин.

За весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.