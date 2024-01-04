ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Минулого року українці купили понад 60 тисяч нових машин: названі лідери ринку

Четвер 04 січня 2024 03:28
UA EN RU
Минулого року українці купили понад 60 тисяч нових машин: названі лідери ринку Фото: минулого року українці купили понад 60 тисяч нових машин (renault.com.ua)
Автор: Константин Широкун

За минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисяч нових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з 2022 роком, продаж у грудні збільшився на 53%, а по відношенню до попереднього місяця зріс на 9%. Як і раніше, лідерство на ринку утримувала Toyota, продавши 972 штуки, на другому місці Renault (678 шт.), Третій результат у Skoda - 600 шт.

Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

Серед найпопулярніших марок серед українців варто відзначити Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai та Mercedes-Benz.

Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку минулого року став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

Варто зазначити, що десять найпопулярніших серед українців моделей сформували понад третину ринку нових легкових автомобілів. На відміну від 2022 року, у ТОП-10 з'явився електромобіль і повернулися седани, попереднього року десятка лідерів була сформована виключно кросоверами.

ТОП-10 найпопулярніших авто в 2023 році:

  • Renault Duster - 5445 од.;
  • Toyota RAV-4 – 2934 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 2655 од.;
  • Mazda CX-5 – 1647 од.;
  • Hyundai Tucson – 1494 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 1480 од.;
  • Suzuki Vitara – 1308 од.;
  • Skoda Kodiaq – 1307 од.;
  • Skoda Octavia – 1293 од.;
  • Toyota Camry – 1221 од.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 січня змінився розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто. Це пов'язано з тим, що в Україні збільшився прожитковий мінімум від якого залежить розмір зазначеного податку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Renault Volkswagen Автомобільний ринок
NEWS
Чим більше росіян беремо в полон, тим результативніше перемовини щодо обміну, - Зеленський
Чим більше росіян беремо в полон, тим результативніше перемовини щодо обміну, - Зеленський
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році