ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці в січні придбали понад 4 тисячі нових авто: названо лідерів ринку

П'ятниця 02 лютого 2024 06:50
UA EN RU
Українці в січні придбали понад 4 тисячі нових авто: названо лідерів ринку Фото: українці в січні придбали понад 4 тисячі нових авто (toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Українці у січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Від показника довоєнного січня 2021 року попит на нові легковики відстає на 24%, майже аналогічний обсяг продажів у січні український ринок демонстрував у 2017 році.

З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу закріпився Volkswagen з результатом 476 машин, на четвертому місці розташувалася Skoda (312 одиниць) і Nissan з результатом 188 авто.

Також у ТОП-10 марок місяця увійшли Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus і Mazda. Зазначається, що найбільш продаваним автомобілем січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.

Український ринок автомобілів у 2023 році

За минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисячі нових машин. Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

Серед найпопулярніших марок серед українців варто відзначити Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai та Mercedes-Benz. Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку минулого року став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок Автомобільний рух Toyota Motor Corp Renault
NEWS
ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
DAILY
Між двома вогнями. Чи звільнить Зеленський Залужного і що стоїть за їхнім конфліктом
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Між двома вогнями. Чи звільнить Зеленський Залужного і що стоїть за їхнім конфліктом